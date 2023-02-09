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Барселона, Реал и Ювентус хотят перезапустить Суперлигу – известен формат

Общие новости
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60-80 команд без постоянных членов и дележка на дивизионы

Барселона, Реал и Ювентус хотят перезапустить Суперлигу – известен формат

Telegraph

Новина українською

Издание The Telegraph в своем свежем материале сообщило о том, что Суперлига возвращается. За перезапуск турнира будут ответственны боссы "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса". Сообщается, что руководители каталонцев, мадридцев и туринцев уже контактировали с примерно 50 европейскими клубами.

На протяжении последних месяцев А22 (компания-промоутер турнира) и сама Суперлига Европы имели претензии к АПЛ за "очевидное финансовое превосходство и тот эффект, которое оно оказывает на другие европейские лиги".

Теперь в Суперлиге будут участвовать порядка 60-80 команд, также планируется разделение на дивизионы. Каждой команде гарантируют как минимум 14 матчей в рамках соревнования, в свою очередь постоянное членство, как это было заявлено в первой версии Суперлиги, отменят.

Никаких других деталей пока нет: в частности, о распределении клубов по дивизионам и системе вылета. "Реал", "Барселона" и "Ювентус" хранят в секрете формат обновленной Суперлиги.

В апреле 2021 года попытка создания нового турнира полностью провалилась. Клубами-основателями тогда выступили "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.02.2023 в 12:29
Питання цікаве, утім неоднозначне... Завтра, який суд заборонить проводити "офіційні футбольні змагання" поза межами існуючих "офіційний футбольних" структур!
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