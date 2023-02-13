Футбольный Фантомас. Сегодня День рождения у легендарного арбитра Пьерлуиджи Коллины
Один из самых известных судей в истории футбола
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13 февраля 1960 года в Болонье родился Пьерлуиджи Коллина – глава судейского комитета УЕФА, глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА), консультант Итальянской ассоциации арбитров, куратор судейского комитета Федерации футбола Украины (до 2012 года).
Happy birthday to the best referee in history, Pierluigi Collina turns 63 today. ????????????????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 13, 2023
The only referee to ever feature on the front cover of a video game. ???? pic.twitter.com/wtEjUyzJQA
Он обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, чемпионат Мира-98, финал Лиги чемпионов УЕФА 1999, чемпионат Европы-2000, чемпионат мира-2002 (включая финал) и чемпионат Европы-2004. Кроме многочисленных "знаков отличия" от Итальянской Федерации Футбола, в коллекции Пьерлуиджи – 6 призов лучшему арбитру планеты.
5 июля 2010 года подписал соглашение сроком на 2 года с Федерацией футбола Украины на выполнение функций куратора системы судейства в профессиональном футболе Украины.
24 января 2012 года Коллина был признан лучшим футбольным арбитром за последние 25 лет.
В январе 2016 года итальянца назначили главой судейского корпуса ФИФА.
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