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Его называли новым Роналдо. Сегодня День рождения у Адриано

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Так и не засиял на максимум

Его называли новым Роналдо. Сегодня День рождения у Адриано

Getty Images / Global Images Ukraine

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Адриано Лейте Рибейро родился 17 февраля 1982-го в Рио-де-Жанейро, сегодня бывшему бразильскому нападающему исполняется 41 год. В первую очередь он известен благодаря выступлениям за миланский "Интер", а также национальную сборную Бразилии.

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Форвард начинал карьеру во "Фламенго". В 2001-м перешел в "Интер". Сразу в составе "нерадзурри" закрепиться не сумел, прошел обкатку в "Фиорентине" и "Парме", после чего вернулся в стан миланского клуба. С "Интером" Адриано выиграл два Кубка и два Суперкубка Италии. С 2000-го по 2009-й выступал за сборную Бразилии (золото Кубка Америки-2004, лучший бомбардир турнира с 7 голами).

По завершении этапа в Милане нападающий нигде подолгу не задерживался, защищал цвета "Сан-Пауло", родного "Фламенго", "Ромы", "Кориантианса", "Атлетико Паранаэнсе", "Майами Юнайтед". В этот период особо отличался нарушением режима и разгульным образом жизни.

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В статье: Адриано
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