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Марсело намерен расторгнуть контракт с Олимпиакосом

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У бразильца есть боле выгодный вариант продолжения карьеры

Марсело намерен расторгнуть контракт с Олимпиакосом

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
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Легендарный бразильский защитник Марсело, который ныне выступает за греческий "Олимпиакос", в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sport24.gr.

По данным источника, у защитника на руках уже есть контракт с более именитой европейской командой, которая, якобы, предлагает бразильцу более выгодные финансовые условия.

Как сообщает источник, в "Олимпиакосе" в курсе сложившейся ситуации, и руководство греческого клуба надеется прийти к взаимовыгодному соглашению с футболистом о разрыве контракта.

Стоит отметить, что Марсело выступает в "Олимпиакосе" с сентября 2022 года. Большую часть своей карьеры бразилец провел в составе мадридского "Реала", в составе которого выиграл множество трофеев.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Марсело
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