Марсело намерен расторгнуть контракт с Олимпиакосом

Легендарный бразильский защитник Марсело, который ныне выступает за греческий "Олимпиакос", в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sport24.gr.

По данным источника, у защитника на руках уже есть контракт с более именитой европейской командой, которая, якобы, предлагает бразильцу более выгодные финансовые условия.

Как сообщает источник, в "Олимпиакосе" в курсе сложившейся ситуации, и руководство греческого клуба надеется прийти к взаимовыгодному соглашению с футболистом о разрыве контракта.

Стоит отметить, что Марсело выступает в "Олимпиакосе" с сентября 2022 года. Большую часть своей карьеры бразилец провел в составе мадридского "Реала", в составе которого выиграл множество трофеев.