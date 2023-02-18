Марсело намерен расторгнуть контракт с Олимпиакосом
У бразильца есть боле выгодный вариант продолжения карьеры
Фото: twitter.com/realmadrid
Легендарный бразильский защитник Марсело, который ныне выступает за греческий "Олимпиакос", в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sport24.gr.
По данным источника, у защитника на руках уже есть контракт с более именитой европейской командой, которая, якобы, предлагает бразильцу более выгодные финансовые условия.
Как сообщает источник, в "Олимпиакосе" в курсе сложившейся ситуации, и руководство греческого клуба надеется прийти к взаимовыгодному соглашению с футболистом о разрыве контракта.
Стоит отметить, что Марсело выступает в "Олимпиакосе" с сентября 2022 года. Большую часть своей карьеры бразилец провел в составе мадридского "Реала", в составе которого выиграл множество трофеев.
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