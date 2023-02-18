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Роналду - о победе Аль-Насра: Великолепная командная работа

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Команда португальца вырвалась на вершину турнирной таблицы

Роналду - о победе Аль-Насра: Великолепная командная работа

Фото: twitter.com/AlNassrFC

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Саудовской Аравии проходит семнадцатый тур национального чемпионата. В одном из матчей "Аль-Наср" на своем поле победил "Аль-Таавон" 2:1.

Криштиану Роналду, который оформил дубль из ассистов, прокомментировал исход поединка, поблагодарив своих партнеров по команде:

"Вершина лиги и важные 3 очка. Великолепная командная работа", - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, "Аль-Наср" выбился в лидеры чемпионата Саудовской Аравии по итогам 17-ти туров, опережая ближайшего конкурента по дополнительных показателях.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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