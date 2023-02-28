Алаба проголосовал не за Бензема, а за Месси. Фаны Реала атаковали игрока в соцсетях
Применяли даже расистские оскорбления
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В понедельник, 27-го февраля, состоялась церемония награждения лучших от ФИФА. Среди прочего был избран и лучший игрок 2022-го года.
Голосование было построено на мнениях главных тренеров, капитанов и представителей медиа каждой страны-участницы ФИФА. Свой голос отдал и капитан сборной Австрии Давид Алаба.
Лучшим игроком 2022-го года он выбрал Лионеля Месси, чем навлек на себя гнев болельщиков "Реала". Ведь с аргентинцем конкурировал одноклубник Алабы Карим Бензема.
После того, как были обнародованы результаты голосования, Давид Алаба подвергся масштабной атаке критики в своих социальных сетях. В частности, были и оскорбления на расистской почве.
Голосование Алабы не изменило бы окончательных результатов, но многие болельщики "Реала" восприняли выбор австрийца как предательство товарища по клубу и ухудшение его шансов подняться выше в таблице лидеров. Алаба отдал пять баллов Лионелю Месси, Бензема поставил на второе место, а Килиана Мбаппе – на третье. Критика набрала такие масштабы, что Алабе пришлось объяснять свое решение в соцсетях:
"Что касается награды FIFA The Best: сборная Австрии голосует в этой номинации как команда, а не я один. Каждый в команде выдвигает свой голос, так и определяется победитель.
Все знают, особенно Карим, как я восхищаюсь им и его выступлениями", - написал австриец.
Regarding FIFA The Best Award:— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023
The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.
Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances
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