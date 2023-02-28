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Алаба проголосовал не за Бензема, а за Месси. Фаны Реала атаковали игрока в соцсетях

Общие новости
(2 голосов)

Применяли даже расистские оскорбления

Алаба проголосовал не за Бензема, а за Месси. Фаны Реала атаковали игрока в соцсетях

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 27-го февраля, состоялась церемония награждения лучших от ФИФА. Среди прочего был избран и лучший игрок 2022-го года.

Голосование было построено на мнениях главных тренеров, капитанов и представителей медиа каждой страны-участницы ФИФА. Свой голос отдал и капитан сборной Австрии Давид Алаба.

Лучшим игроком 2022-го года он выбрал Лионеля Месси, чем навлек на себя гнев болельщиков "Реала". Ведь с аргентинцем конкурировал одноклубник Алабы Карим Бензема.

После того, как были обнародованы результаты голосования, Давид Алаба подвергся масштабной атаке критики в своих социальных сетях. В частности, были и оскорбления на расистской почве.

Голосование Алабы не изменило бы окончательных результатов, но многие болельщики "Реала" восприняли выбор австрийца как предательство товарища по клубу и ухудшение его шансов подняться выше в таблице лидеров. Алаба отдал пять баллов Лионелю Месси, Бензема поставил на второе место, а Килиана Мбаппе – на третье. Критика набрала такие масштабы, что Алабе пришлось объяснять свое решение в соцсетях:

"Что касается награды FIFA The Best: сборная Австрии голосует в этой номинации как команда, а не я один. Каждый в команде выдвигает свой голос, так и определяется победитель.

Все знают, особенно Карим, как я восхищаюсь им и его выступлениями", - написал австриец.

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В статье: Лионель Месси Давид Алаба Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
28.02.2023 в 15:19
РЕАЛьно проголосував Алаба за дійсно КРАЩОГО гравця... Хіба це погано, що людина проявила трошки професіоналізму? Ну і поведінка деяких ультрас... Нема поганих націй чи рас, хоч за всіма з нас своя історія, звичаї... Є погані вибрики окремих осіб! Хіба ультрас не ганьблять свої нації дикунськими вчинками?!?
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