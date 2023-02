Алаба проголосовал не за Бензема, а за Месси. Фаны Реала атаковали игрока в соцсетях

В понедельник, 27-го февраля, состоялась церемония награждения лучших от ФИФА. Среди прочего был избран и лучший игрок 2022-го года.

Голосование было построено на мнениях главных тренеров, капитанов и представителей медиа каждой страны-участницы ФИФА. Свой голос отдал и капитан сборной Австрии Давид Алаба.

Лучшим игроком 2022-го года он выбрал Лионеля Месси, чем навлек на себя гнев болельщиков "Реала". Ведь с аргентинцем конкурировал одноклубник Алабы Карим Бензема.

После того, как были обнародованы результаты голосования, Давид Алаба подвергся масштабной атаке критики в своих социальных сетях. В частности, были и оскорбления на расистской почве.

Голосование Алабы не изменило бы окончательных результатов, но многие болельщики "Реала" восприняли выбор австрийца как предательство товарища по клубу и ухудшение его шансов подняться выше в таблице лидеров. Алаба отдал пять баллов Лионелю Месси, Бензема поставил на второе место, а Килиана Мбаппе – на третье. Критика набрала такие масштабы, что Алабе пришлось объяснять свое решение в соцсетях:

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances