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Роналду - лучший игрок месяца в Саудовской Аравии

Общие новости
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Звездный португалец куражится в Азии

Роналду - лучший игрок месяца в Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/AlNassrFC

UA-Футбол
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Звездный форвард "Аль Насра" Криштиану Роналду, который перебрался в Азию этой зимой, уже получил первую индивидуальную награду в местом чемпионате.

Португальский форвард был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт лиги.

В феврале Роналду провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил восемь голов и сделал две голевые передачи.

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В статье: Криштиану Роналду
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