Роналду - лучший игрок месяца в Саудовской Аравии
Звездный португалец куражится в Азии
Фото: twitter.com/AlNassrFC
Звездный форвард "Аль Насра" Криштиану Роналду, который перебрался в Азию этой зимой, уже получил первую индивидуальную награду в местом чемпионате.
Португальский форвард был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт лиги.
???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ⭐— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2023
Al Nassr superstar ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs ????#RoshnSaudiLeague | #CR7???? | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe
В феврале Роналду провел четыре матча в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил восемь голов и сделал две голевые передачи.
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