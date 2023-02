Роналду - лучший игрок месяца в Саудовской Аравии

Звездный форвард "Аль Насра" Криштиану Роналду, который перебрался в Азию этой зимой, уже получил первую индивидуальную награду в местом чемпионате.

Португальский форвард был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт лиги.

Al Nassr superstar Cristiano Ronaldo was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs