Сборная Ирана получила нового главного тренера
Специалист во второй раз возглавил национальную команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола Ирана объявила о назначении Амира Галенои на пост главного тренера сборной.
Детали соглашения не разглашаются. Специалист заменил на этой должности Карлуша Кейруша, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2022.
59-летний Галенои уже тренировал сборную Ирана с 2006 по 2008 год. Также он работал с несколькими иранскими клубами. Последним местом работы специалиста был "Гол Гогар Сырджан".
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Источник:the-ffiri.com
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2023 в 13:26
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