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Сборная Ирана получила нового главного тренера

Общие новости
(1 голосов)

Специалист во второй раз возглавил национальную команду

Сборная Ирана получила нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Ирана объявила о назначении Амира Галенои на пост главного тренера сборной.

Детали соглашения не разглашаются. Специалист заменил на этой должности Карлуша Кейруша, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2022.

59-летний Галенои уже тренировал сборную Ирана с 2006 по 2008 год. Также он работал с несколькими иранскими клубами. Последним местом работы специалиста был "Гол Гогар Сырджан".

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В статье: Иран
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Источник:
the-ffiri.com

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.03.2023 в 13:26
неужели Ротаня
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