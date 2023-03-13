Сборная Ирана получила нового главного тренера

Федерация футбола Ирана объявила о назначении Амира Галенои на пост главного тренера сборной.

Детали соглашения не разглашаются. Специалист заменил на этой должности Карлуша Кейруша, который покинул команду после вылета с чемпионата мира-2022.

59-летний Галенои уже тренировал сборную Ирана с 2006 по 2008 год. Также он работал с несколькими иранскими клубами. Последним местом работы специалиста был "Гол Гогар Сырджан".