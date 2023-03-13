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Питбуль в очках и с дредами. Сегодня празднует юбилей легендарный Эдгар Давидс

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Нидерландский "Хищник"

Питбуль в очках и с дредами. Сегодня празднует юбилей легендарный Эдгар Давидс

Getty Images / Global Images Ukraine

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Эдгар Стивен Давидс родился 13 марта 1973-го в Парамарибо. Сегодня ему исполняется 50 лет. Нидерландский футболист, полузащитник. Один из величайших и наиболее узнаваемых футболистов своего поколения, за свои дреды и защитные очки, которые носил из-за глаукомы. Единственный игрок, которому ФИФА официально разрешила играть в очках.

"Питбуль" (прозвище дал ему Луи Ван Гал) защищал цвета "Аякса", "Милана", "Ювентуса", "Барселоны", "Интера", "Тоттенхэма", "Кристал Пэлас" и "Барнета", выступал за сборную Нидерландов.

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С голландским грандом Давидс выиграл абсолютно все трофеи, в Италии брал Серию А и Суперкубок с "Юве" и Кубок с "Интером. Входит в список ФИФА 100. В сезоне-2001/02 годов отбывал дисквалификацию за употребление нандролона.

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В статье: Эдгар Давидс
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