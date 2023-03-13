MEGOGO Футбол онлайн: смотреть футбол онлайн прямую видеотрансляцию круглосуточно

В 2019 году MEGOGO запустил специализированный спортивный телеканал "Футбол Первый". На канале "MEGOGO Футбол Первый" мы можете круглосуточно в высоком качестве смотреть футбол онлайн с участием лучших клубов, сборных и футболистов современности.

Все самые яркие моменты футбола в режиме Live в Telegram UA-Football

В настоящее время MEGOGO владеет правами на трансляцию топовых футбольных соревнований: Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Лига конференций УЕФА, чемпионат Испании Ла Лига, чемпионат Италии Серия А, чемпионат Франции Лига 1 и чемпионат Турции Суперлига. ОТТ-платформа транслировала матчи Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре и матчи национальной сборной Украины в Лиге наций УЕФА.

Также на нашем сайте вы можете просмотреть полное расписание трансляций на канале MEGOGO Футбол 1 в разделе "Телепрограмма" .



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Как смотреть футбол на MEGOGO?

Для просмотра футбола вы должны зарегистрироваться на сервисе MEGOGO прямо в плеере, оплатить необходимый пакет и смотреть футбол в хорошем качестве.

Какой футбол показывает MEGOGO?

MEGOGO – на данный момент один из лидеров спортивных трансляций в Украине. Сервис владеет правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также чемпионатов Италии, Испании, Франции и Турции.

Сколько стоит подписка на MEGOGO?

Сервис MEGOGO имеет несколько уровней подписки. Телеканал "MEGOGO Футбол Первый" доступен в пакетах "Максимальная" и "Спорт". В настоящее время подписка "Максимальная" стоит 299 грн/мес. Подписка "Спорт" стоит 199 грн/мес.

Где посмотреть Лигу чемпионов онлайн?

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов УЕФА в Украине владеет сервис MEGOGO. Срок контракта рассчитан на три сезона, начиная с розыгрыша 2021/2022.

Где посмотреть футбол?

Прямую трансляцию главных футбольных матчей вы можете увидеть прямо в этой новости выше в плеере MEGOGO. На данный момент сервис владеет главными футбольными турнирами, включая Лигу чемпионов, чемпионаты Испании, Италии и другие.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через проигрыватель. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" – 199 грн в месяц.