Холанд, Мбаппе, Винисиус и Фоден – сборная самых дорогих игроков по позициям от Transfermarkt

Портал Transfermarkt, подсчитывающий стоимость футболистов, опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков по своим позициям. Самые дорогостоящие все ещё Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал", 60 миллионов евро);

Защита: Маттейс Де Лигт ("Бавария", 70 млн. евро), Рубен Диас ("Ман Сити", 75 млн. евро), Йошко Гвардиол("Лейпциг", 75 млн. евро).

Полузащита: Педри ("Барселона", 100 млн. евро), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд, 110 млн. евро), Джамал Мусиала ("Бавария", 100 млн. евро), Филл Фоден ("Манчестер Сити", 110 млн. евро), Винисиус Жуниор ("Реал", 120);

Нападение: Килиан Мбаппе ("ПСЖ", 180 млн. евро), Эрлинг Холанд ("Ман Сити", 170 млн. евро).

Больше всего в символической сборной игроков "Манчестер Сити" – трое. От "Баварии" и "Реала" – по два.