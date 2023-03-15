В чемпионате Боливии сыграли 40 дополнительных минут. Победный гол был забит на 90+38
Главный арбитр показал 8 карточек
скриншот
В Боливии "Палмафор" и "Блюминг" сыграли матч продолжительностью в 130 минут. Судья показал 3 красные карточки.
4 гола были забиты после 80-ой минуты: сначала хозяева удвоили преимущество, но на 86-ой пропустили. Ничего не предвещало беды, пока команды не сыграли 24 минуты дополнительного времени, когда "Блюминг" забил второй и сравнял счет.
"Палмафору" удалось вырвать победу на 128-ой минуте встречи - Джонатан Канете забил третий.
Отметим, что судья действовал активно и показал 8 карточек, 3 из которых, игрокам и персоналу за полем. Так на 123-ей минуте красную получил персонал "Палмафора".
Всего судья показал три красные - перед победным голом "Палмафора" он также удалил двух игроков "Блюминга".
Популярное сейчас
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- Питался крошками, пил из луж. Под Бахмутом спасли воина, который 42 дня пролежал в подвале
- Слово сдержал, но случилась загвоздка. Голкипер Баварии отправил одноклубнику грузовик шоколада
- Удачный матч Коваленко против Интера, признание Зинченко в Арсенале. Главные новости за 10 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО