В чемпионате Боливии сыграли 40 дополнительных минут. Победный гол был забит на 90+38

В Боливии "Палмафор" и "Блюминг" сыграли матч продолжительностью в 130 минут. Судья показал 3 красные карточки.

4 гола были забиты после 80-ой минуты: сначала хозяева удвоили преимущество, но на 86-ой пропустили. Ничего не предвещало беды, пока команды не сыграли 24 минуты дополнительного времени, когда "Блюминг" забил второй и сравнял счет.

"Палмафору" удалось вырвать победу на 128-ой минуте встречи - Джонатан Канете забил третий.

Отметим, что судья действовал активно и показал 8 карточек, 3 из которых, игрокам и персоналу за полем. Так на 123-ей минуте красную получил персонал "Палмафора".

Всего судья показал три красные - перед победным голом "Палмафора" он также удалил двух игроков "Блюминга".