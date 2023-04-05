После назначения Игоря Дуляя Партизан выиграл только один матч чемпионата Сербии
Команда опустилась на четвертое место турнирной таблицы
partizan.rs
В эти минуты (05.04.2023) "Партизан" проводит свой матч 29-го тура чемпионата Сербии против ФК "Вождовац". Уже на пятой минуте встречи счет 1:0 в пользу команды Игоря Дуляя.
Примечательно, что после его назначения на должность главного тренера "Партизан" выиграл всего один матч – в гостях против "Младости" Лучаны 3:0. Три поединка под руководством Дуляя "Партизан" проиграл, еще один сыграл вничью.
Перед началом 29-го тура "Партизан" находился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Сербии. Игор Дуляй возглавил команду в марте 2023-го года, получив первый самостоятельный тренерский опыт.
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