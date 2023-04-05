После назначения Игоря Дуляя Партизан выиграл только один матч чемпионата Сербии

В эти минуты (05.04.2023) "Партизан" проводит свой матч 29-го тура чемпионата Сербии против ФК "Вождовац". Уже на пятой минуте встречи счет 1:0 в пользу команды Игоря Дуляя.

Примечательно, что после его назначения на должность главного тренера "Партизан" выиграл всего один матч – в гостях против "Младости" Лучаны 3:0. Три поединка под руководством Дуляя "Партизан" проиграл, еще один сыграл вничью.

Перед началом 29-го тура "Партизан" находился на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Сербии. Игор Дуляй возглавил команду в марте 2023-го года, получив первый самостоятельный тренерский опыт.