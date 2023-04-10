Испанцы – самые высокооплачиваемые. Опубликованы данные по зарплатам арбитров во всех ТОП-лигах

Матеу Лаос стал самым высокооплачиваемым испанским арбитром в 2022 году, заработав около 335 000 евро. Об этом сообщает Marca в своем большом материале на предмет зарплат судей.

С 1 сентября 2020 года испанские арбитры считаются профессиональными спортсменами. Шаг в профессиональные ряды сопровождается высокой зарплатой, самой высокой в Европе. 12 500 евро в месяц (137 000 брутто в год) получает каждый арбитр Ла Лиги. Сюда же следует добавить плату за каждый матч, то есть 4 200 евро за судейство на поле и 2 100 евро за работу в качестве VAR. Каждый арбитр обслуживает около 20 матчей за сезон и около десяти в комнате VAR. В Лиге чемпионов платят по 7 000 евро за поединок.

Не все арбитры в Европе имеют такой уровень заработной платы, сообщает источник. Рефери в АПЛ получают меньше денег, чем арбитры Ла Лиги. Их месячный оклад составляет 8 500 евро, а за отдельный матч на их счет падает 2 200 евро. Наиболее признанные арбитры, которые судят больше всего, заканчивают каждый сезон с доходом около 200 000 евро, включая "европейский" доход.

Арбитр в итальянской Серии А зарабатывает 3 800 брутто за матч, в среднем он имеет 15 или 16 поединков, что в сумме составляет около 60 000 евро за кампанию. Фиксированная зарплата зависит от количества матчей: она варьируется от минимума в 45 000 евро до максимума в 80 000 евро в год. Ассистенты получают 1000 евро за матч, а четвертый арбитр – 500 евро. 1 500 евро – за работу в комнате VAR.

В Германии арбитры ФИФА получают валовую зарплату в размере 80 000 евро и дополнительно 5 000 евро за матч. Те, кто работает в Бундеслиге более пяти лет, получают 70 000 евро брутто плюс за матчи. Остальные – 60 000 евро. Остальные получают 5 000 евро за матч. 2 500 евро получают ассистенты, а 1 250 евро – четвертый арбитр. Во втором дивизионе немцы имеют 40 000 евро.

В Лиге 1 рефери платят до 6 000 евро, плюс 2 900 евро за матч. В Португалии есть 21 профессиональный арбитр, максимальная зарплата – 2 500 евро в месяц, хотя большинство получает от 750 до 1 500 евро. За каждый матч арбитры берут дополнительно 1 500 евро, 750 евро для ассистентов и 480 евро за VAR.

Ранее СМИ сообщали, что в УПЛ зарплата арбитра составляет примерно 20 000 гривен: 16 тысяч ставка (+- 400 евро) + суточные на командировку.