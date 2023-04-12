Клуб Роналду остался главного тренера – Marca

Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия уволен со своей должности, сообщает Marca.

По информации источника, французского специалиста отстранили из-за неудовлетворительных результатов коллектива в последних матчах, а также из-за испортившихся отношений с игроками. Ссора тренера и команды в раздевалке стала "последней каплей терпения" руководства "Аль-Насра".

Также отмечается, что 59-летний Гарсия не оправдал ожиданий, заявленных в амбициозном проекте клуба.

"Аль-Наср" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего "Аль-Иттихада" на 3 очка. До конца первенства осталось 7 туров. Гарсия возглавил клуб летом 2022 года.