Матч с участием команды Игоря Дуляя был остановлен на 19-й минуте. Фанаты бросали на поле файера

В рамках 30-го тура чемпионата Сербии "Партизан" играл на выезде против "Чукарички". Базовой датой игры было 11-е апреля, однако команды не сумели провести поединок в запланированные сроки.

На 19-й минуте встречи матч приостановили из-за бросания болельщиками "Партизана" файеров на поле. Сообщается, что в матче сначала был 50-минутный перерыв, а затем все же решили не доигрывать, потому что была угроза здоровью футболистов и болельщиков на трибунах. Доигрывать планировали сегодня, 12-го апреля, однако этого доигрывания не будет. Причина – протест "Чукарички".

По дальнейшей судьбе этого матча организаторы соревнований будут консультироваться.

Добавим, что "Партизан" тренирует бывший игрок "Шахтера" Игор Дуляй. После 29-ти сыгранных поединков команда идет на четвертом месте турнирной таблицы.