Матч с участием команды Игоря Дуляя был остановлен на 19-й минуте. Фанаты бросали на поле файера
Чукарички и Партизан не сыграли вовремя
В рамках 30-го тура чемпионата Сербии "Партизан" играл на выезде против "Чукарички". Базовой датой игры было 11-е апреля, однако команды не сумели провести поединок в запланированные сроки.
На 19-й минуте встречи матч приостановили из-за бросания болельщиками "Партизана" файеров на поле. Сообщается, что в матче сначала был 50-минутный перерыв, а затем все же решили не доигрывать, потому что была угроза здоровью футболистов и болельщиков на трибунах. Доигрывать планировали сегодня, 12-го апреля, однако этого доигрывания не будет. Причина – протест "Чукарички".
По дальнейшей судьбе этого матча организаторы соревнований будут консультироваться.
Добавим, что "Партизан" тренирует бывший игрок "Шахтера" Игор Дуляй. После 29-ти сыгранных поединков команда идет на четвертом месте турнирной таблицы.
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