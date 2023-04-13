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Каталонский питбуль. Сегодня отмечает юбилей легендарный испанский защитник и экс-капитан Барселоны

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Каталонский питбуль. Сегодня отмечает юбилей легендарный испанский защитник и экс-капитан Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карлес Пуйоль Сафоркада родился 13 апреля 1978 года в испанском городе Побла-де-Сегур. Сегодня ему исполняется 45 лет. Экс-футболист, в основном выступал на позиции центрального защитника, но также мог играть и на обоих флангах обороны, в основном — на правом.

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Считался одним из лучших защитников своего поколения, отличался жесткостью, колоритной внешностью, запредельным профессионализмом и самоотверженностью. Всю карьеру Карлес провел в испанском клубе "Барселона", был капитаном команды с 2004-го по 2014 год, сыграл в ее составе 682 матча и забил 23 гола. Выиграл с каталонцами все возможные трофеи, причем не один раз.

Также Пуйоль выступал и за сборную Испании, занимал должность вице-капитана команды. Карлес – чемпион Европы (2008) и мира (2010).

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В статье: Карлес Пуйоль Барселона
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