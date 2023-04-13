Каталонский питбуль. Сегодня отмечает юбилей легендарный испанский защитник и экс-капитан Барселоны
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Getty Images / Global Images Ukraine
Карлес Пуйоль Сафоркада родился 13 апреля 1978 года в испанском городе Побла-де-Сегур. Сегодня ему исполняется 45 лет. Экс-футболист, в основном выступал на позиции центрального защитника, но также мог играть и на обоих флангах обороны, в основном — на правом.
Считался одним из лучших защитников своего поколения, отличался жесткостью, колоритной внешностью, запредельным профессионализмом и самоотверженностью. Всю карьеру Карлес провел в испанском клубе "Барселона", был капитаном команды с 2004-го по 2014 год, сыграл в ее составе 682 матча и забил 23 гола. Выиграл с каталонцами все возможные трофеи, причем не один раз.
Также Пуйоль выступал и за сборную Испании, занимал должность вице-капитана команды. Карлес – чемпион Европы (2008) и мира (2010).
Happy birthday to Carles Puyol, who turns 45 today... ????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 13, 2023
One of the best defenders of his generation. ???????? pic.twitter.com/Kv6jtaupaJ
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