Каталонский питбуль. Сегодня отмечает юбилей легендарный испанский защитник и экс-капитан Барселоны

Карлес Пуйоль Сафоркада родился 13 апреля 1978 года в испанском городе Побла-де-Сегур. Сегодня ему исполняется 45 лет. Экс-футболист, в основном выступал на позиции центрального защитника, но также мог играть и на обоих флангах обороны, в основном — на правом.

Считался одним из лучших защитников своего поколения, отличался жесткостью, колоритной внешностью, запредельным профессионализмом и самоотверженностью. Всю карьеру Карлес провел в испанском клубе "Барселона", был капитаном команды с 2004-го по 2014 год, сыграл в ее составе 682 матча и забил 23 гола. Выиграл с каталонцами все возможные трофеи, причем не один раз.

Также Пуйоль выступал и за сборную Испании, занимал должность вице-капитана команды. Карлес – чемпион Европы (2008) и мира (2010).

