Чемпион мира и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Ривалдо

Ривалдо Витор Борба Феррейра родился 19 апреля 1972 года (Паулиста, Пернамбуку, Бразилия). Бывший бразильский футболист. В 1999 году Ривалдо получил Золотой мяч и стал Игроком года по версии ФИФА. Пеле называл его одним из 125 лучших из ныне живущих футболистов на церемонии вручения наград ФИФА 2004 года. Входит в список ФИФА 100.

Ривалдо играл в "Барселоне" (дважды золото Примеры, Суперкубок УЕФА, Кубок страны), "Милане" (ЛЧ, Кубок Италии, Суперкубок УЕФА). Со сборной Бразилии нападающий взял Кубок мира и Кубок Америки. Также выступал в Греции, Узбекистане и за ряд клубов на родине.

