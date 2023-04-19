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Чемпион мира и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Ривалдо

Общие новости
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Легендарный игрок

Чемпион мира и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Ривалдо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ривалдо Витор Борба Феррейра родился 19 апреля 1972 года (Паулиста, Пернамбуку, Бразилия). Бывший бразильский футболист. В 1999 году Ривалдо получил Золотой мяч и стал Игроком года по версии ФИФА. Пеле называл его одним из 125 лучших из ныне живущих футболистов на церемонии вручения наград ФИФА 2004 года. Входит в список ФИФА 100.

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Ривалдо играл в "Барселоне" (дважды золото Примеры, Суперкубок УЕФА, Кубок страны), "Милане" (ЛЧ, Кубок Италии, Суперкубок УЕФА). Со сборной Бразилии нападающий взял Кубок мира и Кубок Америки. Также выступал в Греции, Узбекистане и за ряд клубов на родине.

Также сегодня День рождения празднуют Марко Арнаутович, Джо Харт и Габриэль Хайнце.

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