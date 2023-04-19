Чемпион мира и обладатель Золотого мяча. Сегодня празднует День рождения Ривалдо
Легендарный игрок
Getty Images / Global Images Ukraine
Ривалдо Витор Борба Феррейра родился 19 апреля 1972 года (Паулиста, Пернамбуку, Бразилия). Бывший бразильский футболист. В 1999 году Ривалдо получил Золотой мяч и стал Игроком года по версии ФИФА. Пеле называл его одним из 125 лучших из ныне живущих футболистов на церемонии вручения наград ФИФА 2004 года. Входит в список ФИФА 100.
Ривалдо играл в "Барселоне" (дважды золото Примеры, Суперкубок УЕФА, Кубок страны), "Милане" (ЛЧ, Кубок Италии, Суперкубок УЕФА). Со сборной Бразилии нападающий взял Кубок мира и Кубок Америки. Также выступал в Греции, Узбекистане и за ряд клубов на родине.
???????? Rivaldo smashing free-kicks in from everywhere!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 19, 2023
???? 51 ????#UCL pic.twitter.com/2q6fqMkCex
G⚽️AL OF THE DAY!— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 17, 2020
????????@RIVALDOOFICIAL loves a good bicycle kick pic.twitter.com/R2sqPDpqMp
Также сегодня День рождения празднуют Марко Арнаутович, Джо Харт и Габриэль Хайнце.
Популярное сейчас
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сане – расист? Это неожиданно. В его отца бросали бананы, а фото использовали для кампании против мигрантов
- "У нас были хорошие моменты". Лэмпард прокомментировал поражение от Реала
- Безумный матч в Ужгороде, поражение Днепра-1, ассист Мудрика. Главные новости за 15 апреля
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО