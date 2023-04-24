АЗ U-19– Хайдук U-19. 5:0. Нидерландская молодежь громит хорватов в финале Юношеской лиги УЕФА
Без шансов для хорватов
Фото: Getty Images
Нидерландский "АЗ" и хорватский "Хайдук" в Женеве разыграли чемпионские медали Юношеской лиги УЕФА. Номинальные хозяева из Алкмаара не оставили шансов соперникам, разгромив их со счетом 5:0.
В первом тайме игра была менее динамична, команды забили 1 гол. Во втором тайме противники раскрылись и "АЗ" забил ещё 4 безответных мяча.
"АЗ" U-19 – "Хайдук" U-19. 5:0
Голы: 45' Д. Аддай, 70', 76' Э. Поку, 79', 87' М. Мердинк
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Матч Александрия - Ингулец прерван из-за воздушной тревоги
- "Это уже вторая повестка за время войны". Алиев пожаловался на работу военкомата
- Два европейских топ-клуба рассматривали трансфер Бущана
- Уверенный проход Ман Сити, миланское дерби в 1/2 и новый контракт Бензема. Главные новости за 19 апреля
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга звездного одноклубника Мудрика в Челси. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн