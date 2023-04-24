АЗ U-19– Хайдук U-19. 5:0. Нидерландская молодежь громит хорватов в финале Юношеской лиги УЕФА

Нидерландский "АЗ" и хорватский "Хайдук" в Женеве разыграли чемпионские медали Юношеской лиги УЕФА. Номинальные хозяева из Алкмаара не оставили шансов соперникам, разгромив их со счетом 5:0.

В первом тайме игра была менее динамична, команды забили 1 гол. Во втором тайме противники раскрылись и "АЗ" забил ещё 4 безответных мяча.

"АЗ" U-19 – "Хайдук" U-19. 5:0

Голы: 45' Д. Аддай, 70', 76' Э. Поку, 79', 87' М. Мердинк