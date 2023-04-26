CIES опубликовал рейтинг игроков до 20 лет: Гави – лучший, а Сапутин из Зори и Смоляков из Ингульца – в топе
В топ-10 по два игрока "Барселоны" и "Боруссии" Дортмунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших игроков до 20 лет. Лучгим признан Гави, а второй – Джуд Беллингем.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели как количество сыгранных минут за последний год, уровень сложности матчей и результаты этих матчей. Показатели соотносились со средними для определенного возраста на определенной позиции. В рейтинг попали 200 футболистов из 75 лиг мира, которых разделили на 10 позиций.
Среди 20 лучших голкиперов можно обнаружить 19-летнего Александра Сапутина из "Зори", который занимает 10-ю позицию. Также среди лучших левых защитников Артем Смоляков из "Ингульца", который занимает 15-е место в топе.
Также в списке есть одни легионер из "Шахтера" – Кевин Келси. Он 19-й из 20-ти лучших форвардов мира до 20-ти лет по версии CEIS.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Гави ("Барселона");
- Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд);
- Маркос Леонардо ("Сантос");
- Антониу Силва ("Бенфика");
- Витор Роке ("Атлетико Паранаэнсе");
- Алекс Бальде ("Барселона");
- Милош Керкез ("АЗ");
- Эндрик ("Палмейрас", принадлежит "Реалу");
- Анжело Габриэл ("Сантос");
- Юссуфа Мукоко ("Боруссия" Дортмунд).
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