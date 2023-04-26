CIES опубликовал рейтинг игроков до 20 лет: Гави – лучший, а Сапутин из Зори и Смоляков из Ингульца – в топе

Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг лучших игроков до 20 лет. Лучгим признан Гави, а второй – Джуд Беллингем.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели как количество сыгранных минут за последний год, уровень сложности матчей и результаты этих матчей. Показатели соотносились со средними для определенного возраста на определенной позиции. В рейтинг попали 200 футболистов из 75 лиг мира, которых разделили на 10 позиций.

Среди 20 лучших голкиперов можно обнаружить 19-летнего Александра Сапутина из "Зори", который занимает 10-ю позицию. Также среди лучших левых защитников Артем Смоляков из "Ингульца", который занимает 15-е место в топе.

Также в списке есть одни легионер из "Шахтера" – Кевин Келси. Он 19-й из 20-ти лучших форвардов мира до 20-ти лет по версии CEIS.

Топ-10 выглядит следующим образом: