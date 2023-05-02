Мартинес: Роналду важный игрок и важный человек в раздевалке. Его опыт уникален
38-летнего форварда будут продолжать вызывать в сборную
фото: twitter.com/selecaoportugal
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес в интервью для Atena 1 рассказал, что не собірается отказываться от Криштиану Роналду. Он считает, что португалец обладает уникальным опытом, что очень ценно для команды
"Криштиану Роналду – важный игрок и важный человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции, он тот нападающий, который может решить исход матча.
И он игрок с уникальным опытом. Нет больше футболистов, которые провели 198 матчей на уровне сборных. И для нас это очень ценно.
Я не думаю, что по игроку с таким опытом нужно какое-то тренерское решение. Все решает сам футбол. Я принимаю важные решения на благо команды, но в конечном счете все определяется футболом.
Думаю, Криштиану сыграл крайне позитивную и важную роль в мартовских матчах, так что необходимо работать продолжать с тем же отношением к делу", – сказал главный тренер сборной Португалии.
Напомним, что до матча с "Аль-Раидом" 28-го апреля "Аль-Наср" и Криштиану Роналду не могли забить 3 поединка подряд. В этом сезоне 38-летній португалец провел 31 матч, забил 15 голов и отдал 4 результативных передачи.
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