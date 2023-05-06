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Урава Ред Даймондс - победитель Лиги чемпионов Азии

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В финале повержены саудовцы

Урава Ред Даймондс - победитель Лиги чемпионов Азии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Masashi Hara

Новина українською

"Урава Ред Даймондс" из Японии стала победителем азиатской Лиги чемпионов-2022/23.

Саудовский "Аль-Хиляль" был побежден по сумме двух матчей. На выезде в Эр-Рияде островитяне выстояли ничью 1:1, а сегодня дома минимально победили благодаря автоголу Андре Каррильо (1:0).

Примечательно, что в составе чемпиона нет известных иностранцев. 95% команды - местные парни, ведомые опытным Хироки Сакаи.

Для "Уравы" это третий в истории титул победителя ЛЧ АФК и первый с 2017 года.

Поверженный в финале "Аль-Хиляль" слухи связывают с Лионелем Месси. СМИ пишут, будто саудовцы уже выслали семикратному обладателю ЛЧ контракт и ждут ответа.

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В статье: Лига чемпионов АФК Урава Ред Даймондс (Сайтама) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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