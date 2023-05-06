Урава Ред Даймондс - победитель Лиги чемпионов Азии
В финале повержены саудовцы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Masashi Hara
"Урава Ред Даймондс" из Японии стала победителем азиатской Лиги чемпионов-2022/23.
Саудовский "Аль-Хиляль" был побежден по сумме двух матчей. На выезде в Эр-Рияде островитяне выстояли ничью 1:1, а сегодня дома минимально победили благодаря автоголу Андре Каррильо (1:0).
Примечательно, что в составе чемпиона нет известных иностранцев. 95% команды - местные парни, ведомые опытным Хироки Сакаи.
Для "Уравы" это третий в истории титул победителя ЛЧ АФК и первый с 2017 года.
Поверженный в финале "Аль-Хиляль" слухи связывают с Лионелем Месси. СМИ пишут, будто саудовцы уже выслали семикратному обладателю ЛЧ контракт и ждут ответа.
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