Тренер, которого связывали с Динамо, получил предложение от Краковии

Главный тренер "Ракува" Марек Папшун получил интересное предложение от другого клуба из чемпионата Польши.

Как сообщает Meczyki.pl, 48-летний поляк может возглавить "Краковию", в которой играет украинский вингер Евгений Коноплянка. Наставнику предлагают контракт с зарплатой 500 тысяч злотых в месяц. Он может стать самым высокооплачиваемым тренером в польском футболе.

Ранее сообщалось, что Папшун попал в сферу интересов киевского "Динамо". Сам специалист уже отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны бело-синих.

Напомним, под руководством Папшуна, "Ракув" досрочно выиграл Экстраклассу в сезоне-2022/23. В составе клуба из Ченстоховы выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.