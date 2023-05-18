Тренер, которого связывали с Динамо, получил предложение от Краковии
Специалисту предлагают хороший контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ракува" Марек Папшун получил интересное предложение от другого клуба из чемпионата Польши.
Как сообщает Meczyki.pl, 48-летний поляк может возглавить "Краковию", в которой играет украинский вингер Евгений Коноплянка. Наставнику предлагают контракт с зарплатой 500 тысяч злотых в месяц. Он может стать самым высокооплачиваемым тренером в польском футболе.
Ранее сообщалось, что Папшун попал в сферу интересов киевского "Динамо". Сам специалист уже отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны бело-синих.
Напомним, под руководством Папшуна, "Ракув" досрочно выиграл Экстраклассу в сезоне-2022/23. В составе клуба из Ченстоховы выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.
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