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Тренер, которого связывали с Динамо, получил предложение от Краковии

Общие новости
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Специалисту предлагают хороший контракт

Тренер, которого связывали с Динамо, получил предложение от Краковии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ракува" Марек Папшун получил интересное предложение от другого клуба из чемпионата Польши.

Как сообщает Meczyki.pl, 48-летний поляк может возглавить "Краковию", в которой играет украинский вингер Евгений Коноплянка. Наставнику предлагают контракт с зарплатой 500 тысяч злотых в месяц. Он может стать самым высокооплачиваемым тренером в польском футболе.

Ранее сообщалось, что Папшун попал в сферу интересов киевского "Динамо". Сам специалист уже отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны бело-синих.

Напомним, под руководством Папшуна, "Ракув" досрочно выиграл Экстраклассу в сезоне-2022/23. В составе клуба из Ченстоховы выступает украинский полузащитник Владислав Кочергин.

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В статье: Краковия (Краков) Ракув (Ченстохова)
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Источник:
Meczyki.pl

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