В Саудовской Аравии запустили процесс приватизации клубов

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд запустил проект по приватизации спортивных клубов. Это делается в рамках проекта Vision30.

Цель проекта – создание качественных возможностей и привлекательной среды для инвестирования, повышение уровня спортивных клубов, а также улучшение их инфраструктуры. В частности, Саудовская Аравия хочет вывести чемпионат по футболу в топ-10 лиг мира к 2030-му году.

Также ожидается, что доходы чемпионата Саудовской Аравии вырастут с 450 миллионов риалов (112 млн евро) до более чем 1,8 миллиарда риалов в год (450 млн евро), а также повышение стоимости лиги с 3 миллиардов до более чем 8 миллиардов риалов.

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Напомним, что Карим Бензема скорее всего перейдет в "Аль-Иттихад" этим летом. Он присоеднинится к Криштиану Роналду, и компанию им может составить Лионель Месси, которому предлгагают рекордный контракт.