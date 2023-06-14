Шевченко подписал контракт с испанским клубом – сыграет в Лиге, основанной экс-защитником Барсы
Медиа-проект
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-футболист "Динамо", "Челси", "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в Лиге королей, которую основал экс-футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике. Об этом сообщает Твиттер Relevo. Бывший тренер "сине-желтых" подписал контракт с клубом "Ultimate Móstoles".
Кроме украинского обладателя Золотого мяча, в соревновании сыграют другие футбольные (и не только) звезды. В турнире соревнуются 12 команд, 8 коллективов выходят в плей-офф, где будут бороться за место в Финале четырех.
В прошлом году он состоялся на "Камп Ноу", на поле выходили Роналдиньо, Агуэро, Касильяс, Пирло и другие. Команды играют в формате 7 на 7 на небольшом поле – два тайма по 20 минут.
???????? ¡Shevchenko jugará en la Kings League!— Relevo (@relevo) June 12, 2023
???? La leyenda del AC Milan será la próxima estrella que se pase por el torneo.
???? Sin querer, la realización desveló al ucraniano antes de lo previsto. De ahí la reacción. pic.twitter.com/1mM2ZFAO0k
Популярное сейчас
- Цыганык: Танковский, Лучкевич, Назаренко и несколько легионеров могут покинуть Днепр-1
- Девушка Роналду будет получать огромные ежемесячные платежи, если пара расстанется
- 34-летний итальянец тренер Фариоли - в шорт-листе Шахтера
- Главный кандидат на замену Йовичевича, новое чудо от Раньери. Главные новости за 11 июня
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО