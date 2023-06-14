Шевченко подписал контракт с испанским клубом – сыграет в Лиге, основанной экс-защитником Барсы

Экс-футболист "Динамо", "Челси", "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в Лиге королей, которую основал экс-футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике. Об этом сообщает Твиттер Relevo. Бывший тренер "сине-желтых" подписал контракт с клубом "Ultimate Móstoles".

Кроме украинского обладателя Золотого мяча, в соревновании сыграют другие футбольные (и не только) звезды. В турнире соревнуются 12 команд, 8 коллективов выходят в плей-офф, где будут бороться за место в Финале четырех.

В прошлом году он состоялся на "Камп Ноу", на поле выходили Роналдиньо, Агуэро, Касильяс, Пирло и другие. Команды играют в формате 7 на 7 на небольшом поле – два тайма по 20 минут.