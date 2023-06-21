Тренер сборной Косово уволен после поражения от Беларуси
Ален Жиресс покинул свой пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный француз Ален Жиресс был уволен с должности главного тренера сборной Косово. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Жирес возглавлял сборную с февраля 2022 года. За это время под его руководством команда провела 14 матчей, в которых одержала 4 победы, 6 ничьих и 4 поражения.
Накануне косовары проиграли сборной Беларуси (1:2) в матче квалификации к Евро-2024. Сейчас команда занимает предпоследнее место в группе I.
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Источник:ffk-kosova.com
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