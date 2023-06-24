Гаттузо может оказаться в Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы стать тренером клуба из Саудовской Аравии. Коуч ведет переговоры с премьер-министром Саудовской Аравии относительно работы в стране, об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

Переговоры ведутся не с конкретным клубом, а непосредственно с премьер-министром. Если будет достигнута договоренность, Гаттузо сможет выбрать для себя клуб среди предложенных. Сейчас соглашение продвигается положительно и стороны почти пришли к согласию. Осталось решить финансовый вопрос.

Последним местом работы итальянского тренера была "Валенсия", где он одержал 7 побед в 22 матчах. До этого коуч тренировал "Наполи", "Милан", "Пизу", "ОФИ", "Палермо" и "Сьон".