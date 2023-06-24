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Гаттузо может оказаться в Саудовской Аравии

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Тренер ведет переговоры с премьер-министром страны относительно новой работы

Гаттузо может оказаться в Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы стать тренером клуба из Саудовской Аравии. Коуч ведет переговоры с премьер-министром Саудовской Аравии относительно работы в стране, об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

Переговоры ведутся не с конкретным клубом, а непосредственно с премьер-министром. Если будет достигнута договоренность, Гаттузо сможет выбрать для себя клуб среди предложенных. Сейчас соглашение продвигается положительно и стороны почти пришли к согласию. Осталось решить финансовый вопрос.

Последним местом работы итальянского тренера была "Валенсия", где он одержал 7 побед в 22 матчах. До этого коуч тренировал "Наполи", "Милан", "Пизу", "ОФИ", "Палермо" и "Сьон".

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В статье: Дженнаро Гаттузо
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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