Не мейнстрим как у FIFA 23. Football Manager опубликовал символическую сборную трансферов среди игроков

Официальный инстаграмм футбольного симулятора Football Manager опубликовал символическую сборную из игроков, которых игроки чаще всего подписывали в 23-й части тайтла.

Поскольку Football Manager, в отличие от FIFA 23, имеет гораздо менее аркадный геймплей и больше заточен на взвешенный и тонкий менеджмент в организации клуба, поэтому сборная трансферов не обошлась без сюрпризов.

Среди "мейнстримных" футболистов, попавших в эту команду, можно выделить форварда "Наполи" Виктора Осимхена, хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, новоиспеченного полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема и трансферную цель "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола.