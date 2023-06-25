Не мейнстрим как у FIFA 23. Football Manager опубликовал символическую сборную трансферов среди игроков
Наиболее популярные подписания среди геймеров
Epic Games
Официальный инстаграмм футбольного симулятора Football Manager опубликовал символическую сборную из игроков, которых игроки чаще всего подписывали в 23-й части тайтла.
Поскольку Football Manager, в отличие от FIFA 23, имеет гораздо менее аркадный геймплей и больше заточен на взвешенный и тонкий менеджмент в организации клуба, поэтому сборная трансферов не обошлась без сюрпризов.
Среди "мейнстримных" футболистов, попавших в эту команду, можно выделить форварда "Наполи" Виктора Осимхена, хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, новоиспеченного полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема и трансферную цель "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола.
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