  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не мейнстрим как у FIFA 23. Football Manager опубликовал символическую сборную трансферов среди игроков

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Наиболее популярные подписания среди геймеров

Не мейнстрим как у FIFA 23. Football Manager опубликовал символическую сборную трансферов среди игроков

Epic Games

Новина українською

Официальный инстаграмм футбольного симулятора Football Manager опубликовал символическую сборную из игроков, которых игроки чаще всего подписывали в 23-й части тайтла.

Поскольку Football Manager, в отличие от FIFA 23, имеет гораздо менее аркадный геймплей и больше заточен на взвешенный и тонкий менеджмент в организации клуба, поэтому сборная трансферов не обошлась без сюрпризов.

Среди "мейнстримных" футболистов, попавших в эту команду, можно выделить форварда "Наполи" Виктора Осимхена, хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, новоиспеченного полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема и трансферную цель "Манчестер Сити" Йошко Гвардиола.

По теме
yellow-arrow
Матч Грузии в Тбилиси установил рекорд посещаемости на молодежных ЧЕ
yellow-arrow
Успех украинской молодежки, интерес к Довбику и Цыганкову. Главные футбольные новости за 24-е июня
yellow-arrow
Гаттузо может оказаться в Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Деклан Райс Виктор Осимхен Джуд Беллингем Йошко Гвардиол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде