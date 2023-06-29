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Официально: экс-наставник Барсы будет тренировать Месси в Майями

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Тата Мартино возвращается в МЛС

Официально: экс-наставник Барсы будет тренировать Месси в Майями

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu

Новина українською

Аргентинский специалист Херардо Мартино официально возглавил "Интер Майами".

60-летний тренер известен, прежде всего, работой в "Барселоне" (2013-14) и сборной Аргентины (2014-16), но на обеих должностях успеха не имел.

При этом у Мартино громадный победный опыт на низшем уровне. Так, он выигрывал чемпионаты Парагвая и Аргентины; побеждал на Золотом Кубке КОНКАКАФ и торжествовал в МЛС с "Атлантой" в 2018 году.

Последним местом работы тренера была сборная Мексики, откуда его уволили в ноябре на фоне провального выступления на ЧМ.

Напомним, в "Майами" Мартино предстоит тренировать "старых знакомых" по "Барсе" - Лео Месси и Серхио Бускетса.

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В статье: МЛС Херардо Мартино Интер Майами
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