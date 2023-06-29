Официально: экс-наставник Барсы будет тренировать Месси в Майями
Тата Мартино возвращается в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zhizhao Wu
Аргентинский специалист Херардо Мартино официально возглавил "Интер Майами".
60-летний тренер известен, прежде всего, работой в "Барселоне" (2013-14) и сборной Аргентины (2014-16), но на обеих должностях успеха не имел.
При этом у Мартино громадный победный опыт на низшем уровне. Так, он выигрывал чемпионаты Парагвая и Аргентины; побеждал на Золотом Кубке КОНКАКАФ и торжествовал в МЛС с "Атлантой" в 2018 году.
Последним местом работы тренера была сборная Мексики, откуда его уволили в ноябре на фоне провального выступления на ЧМ.
Напомним, в "Майами" Мартино предстоит тренировать "старых знакомых" по "Барсе" - Лео Месси и Серхио Бускетса.
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