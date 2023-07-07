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Названы претенденты на приз Сократеса за общественную деятельность от France Football: Винисиус, Рашфорд и другие

Общие новости
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В прошлом году приз завоевал Мане

Названы претенденты на приз Сократеса за общественную деятельность от France Football: Винисиус, Рашфорд и другие

Фото: https://twitter.com/vinijr

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France Football огласил претендентов на награду Сократеса, которая вручается за заметный вклад в общественную деятельность. Среди футболистов мужчин на приз номинированы Винисиус Жуниор, Маркус Рашфорд и Антонио Рюдигер.

Также на награду номинированы две футболистки: Алекс Морган из "Сан-Диего" и Асисат Ошоала из "Барселоны". Приз Сократеса вручат на церемонии Золотого мяча.

В прошлом году награда вручалась впервые. Тогда её получил Садио Мане ("Бавария"). Его наградили за вклад в развитие Сенегала и своей деревни.

Сама награда называется в честь бразильского футболиста Сократеса, который запомнился активной общественной деятельностью.

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В статье: Антонио Рюдигер Маркус Рашфорд Винисиус Жуниор france football
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