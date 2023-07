Названы претенденты на приз Сократеса за общественную деятельность от France Football: Винисиус, Рашфорд и другие

France Football огласил претендентов на награду Сократеса, которая вручается за заметный вклад в общественную деятельность. Среди футболистов мужчин на приз номинированы Винисиус Жуниор, Маркус Рашфорд и Антонио Рюдигер.

Также на награду номинированы две футболистки: Алекс Морган из "Сан-Диего" и Асисат Ошоала из "Барселоны". Приз Сократеса вручат на церемонии Золотого мяча.

В прошлом году награда вручалась впервые. Тогда её получил Садио Мане ("Бавария"). Его наградили за вклад в развитие Сенегала и своей деревни.

Сама награда называется в честь бразильского футболиста Сократеса, который запомнился активной общественной деятельностью.

Here are all our #SocratesAward with @peaceandsport nominees! ????✨



Alex Morgan

Asisat Oshoala

Marcus Rashford

Antonio Rüdiger

Vinícius Júnior#ballondor #PrixSocrates pic.twitter.com/GyTzgLwl0W