Три украинских тренера будут работать с Йовичевичем в Саудовской Аравии
В его штабе будут помощники, с которым он работал в Украине
alraedclub
Как уже известно, экс-тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич возглавил "Аль-Раед". Как сообщает Sport.ua, 49-летний хорват заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 1+1.
В тренерском штабе Йовичевича будут работать Юрий Беньо, Андрей Ханас и тренер вратарей испанец Франциско Галан. Аналитик – Николай Шамардин. За физическую подготовку будет отвечать Даниэль Де Кастро. Все помощники работали с наставником в "Днепре-1" и "Шахтере".
Также источник утверждает, что зарплата Йовичевича в Саудовской Аравии чуть меньше, чем сообщалось ранее – 1.9 –1.8 миллиона евро за сезон.
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Источник:Sport.ua
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