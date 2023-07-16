Саудовский клуб приглашает Садио Мане

Саудовский "Аль-Наср" хочет подписать сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане.

Саудиты уже предложили форварду личный контракт, согласно которому он будет получать 25 миллионов евро в год.

31-летний футболист не входит в планы мюнхенского клуба на следующий сезон. Очень вероятно, что он уйдет из команды в летнее трансферное окно. Однако точного решения о переезде в Саудовскую Аравию игрок еще не принял.

В "Баварии" 31-летний Мане провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.