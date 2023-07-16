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Саудовский клуб приглашает Садио Мане

Общие новости
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Игрок пока не принял окончательного решения

Саудовский клуб приглашает Садио Мане

Фото: twitter.com/FootballSenegal

Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" хочет подписать сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане.

Саудиты уже предложили форварду личный контракт, согласно которому он будет получать 25 миллионов евро в год.

31-летний футболист не входит в планы мюнхенского клуба на следующий сезон. Очень вероятно, что он уйдет из команды в летнее трансферное окно. Однако точного решения о переезде в Саудовскую Аравию игрок еще не принял.

В "Баварии" 31-летний Мане провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аль-Наср Садио Мане
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Источник:
Nico Schira

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