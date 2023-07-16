Саудовский клуб приглашает Садио Мане
Игрок пока не принял окончательного решения
Фото: twitter.com/FootballSenegal
Саудовский "Аль-Наср" хочет подписать сенегальского нападающего мюнхенской "Баварии" Садио Мане.
Саудиты уже предложили форварду личный контракт, согласно которому он будет получать 25 миллионов евро в год.
31-летний футболист не входит в планы мюнхенского клуба на следующий сезон. Очень вероятно, что он уйдет из команды в летнее трансферное окно. Однако точного решения о переезде в Саудовскую Аравию игрок еще не принял.
В "Баварии" 31-летний Мане провел 38 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.
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Источник:Nico Schira
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