  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Лехия арендовала Капича, которого 10 дней назад у Кривбасса выкупила Валмиера

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Резкий поворот в карьере

Лехия арендовала Капича, которого 10 дней назад у Кривбасса выкупила Валмиера

lechia.pl

Новина українською

Польская "Лехия" арендовала у латвийской "Валмиеры" экс-хавбека "Кривбасса" Рифета Капича, сообщает официальный сайт польского клуба.

Сроки арендного соглашения не указаны.

Читайте такжеОфициально. Валмиера выкупила у Кривбасса контракт Капича

Интересно, что "Валмиера" только 11 июля выкупила контракт 28-летнего боснийца у "Кривбасса" и он успел провести только 3 матча (1 ассист).

Напомним, что игрок перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

"Лехия" в прошлом сезоне заняла 17 место в польском Экстраклясе и вылетела во второй дивизион.

По теме
yellow-arrow
Соперник для Ворсклы, потери Днепра-1, бразильцы в Вересе. Главные новости за двадцатое июля
yellow-arrow
Экс-нападающего Барселоны и Интера Это'О обвинили в организации договорных матчей
yellow-arrow
Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Лехия (Гданьск) Валмиера Рифет Капич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Лехия

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде