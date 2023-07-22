Лехия арендовала Капича, которого 10 дней назад у Кривбасса выкупила Валмиера

Польская "Лехия" арендовала у латвийской "Валмиеры" экс-хавбека "Кривбасса" Рифета Капича, сообщает официальный сайт польского клуба.

Сроки арендного соглашения не указаны.

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Интересно, что "Валмиера" только 11 июля выкупила контракт 28-летнего боснийца у "Кривбасса" и он успел провести только 3 матча (1 ассист).

Напомним, что игрок перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

"Лехия" в прошлом сезоне заняла 17 место в польском Экстраклясе и вылетела во второй дивизион.