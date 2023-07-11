Официально. Валмиера выкупила у Кривбасса контракт Капича

" Кривбасс " официально объявил о том, что хавбек команды Рифет Капич покинул криворожский клуб.

Контракт игрока выкупила латвийская "Валмиера".

Отмечается, что соглашение между клубами и оформление документов состоялось в невероятно сжатые сроки, чтобы Рифет сумел попасть в заявку на сегодняшний матч Лиги Чемпионов своей новой команды против "Олимпии" из Любляны (1:2), в котором албанец вышел на замену во втором тайме.

Ранее украинские СМИ писали о том, что "Валмиера" заплатит за Капича минимум 500 тысяч евро .

Напомним, что игрок перешел в "Кривбасс" в начале октября 2022 года. В прошлом сезоне 27-летний албанец провел 23 матча за криворожцев, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.