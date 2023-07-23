Экс-защитник Лиона перешел в саудовский Аль-Фатех

Известный бельгийский центрбек пополнил ряды саудовского "Аль-Фатеха". Об этом сообщил официальный Twitter клуба.

Игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как его прошлый контракт закончился 30 июня.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел в ФК "Шабаб Аль-Ахли". Вместе с командой бельгиец стал чемпионом ОАЭ.

Джейсон известен своими выступлениями за "Галатасарай", "Селтик", "Сандерленд", "Манчестер Сити" и "Лион".