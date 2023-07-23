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Экс-защитник Лиона перешел в саудовский Аль-Фатех

Общие новости
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Правда, Денайер и так уже играл за клуб с Ближнего Востока

Экс-защитник Лиона перешел в саудовский Аль-Фатех

UEFA.com

Новина українською

Известный бельгийский центрбек пополнил ряды саудовского "Аль-Фатеха". Об этом сообщил официальный Twitter клуба.

Игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как его прошлый контракт закончился 30 июня.

В прошлом сезоне 28-летний защитник провел в ФК "Шабаб Аль-Ахли". Вместе с командой бельгиец стал чемпионом ОАЭ.

Джейсон известен своими выступлениями за "Галатасарай", "Селтик", "Сандерленд", "Манчестер Сити" и "Лион".

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В статье: Лион Аль-Ахли (ОАЭ) Джейсон Денайер Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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