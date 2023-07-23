Экс-защитник Лиона перешел в саудовский Аль-Фатех
Правда, Денайер и так уже играл за клуб с Ближнего Востока
UEFA.com
Известный бельгийский центрбек пополнил ряды саудовского "Аль-Фатеха". Об этом сообщил официальный Twitter клуба.
Игрок перешел в новый клуб на правах свободного агента, так как его прошлый контракт закончился 30 июня.
В прошлом сезоне 28-летний защитник провел в ФК "Шабаб Аль-Ахли". Вместе с командой бельгиец стал чемпионом ОАЭ.
Джейсон известен своими выступлениями за "Галатасарай", "Селтик", "Сандерленд", "Манчестер Сити" и "Лион".
تعرف على الفتحاوي الجديد ????— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 23, 2023
جـــايســون دينـــــــايـــــــر ???????? pic.twitter.com/v000aUt6ed
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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