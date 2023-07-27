Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня отмечает юбилей Горан Пандев

Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Экс-форвард сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир (38 голов).

Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи", "Галатасарай", "Парму" и "Дженоа". В возрасте 39 лет повесил бутсы на гвоздь.

Также сегодня празднует День рождения (36) словак Марек Хамшик, который много лет отдал итальянскому "Наполи".