  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня отмечает юбилей Горан Пандев

Общие новости
(1 голосов)

Ему исполняется 40 лет

Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня отмечает юбилей Горан Пандев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Экс-форвард сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир (38 голов).

Читайте такжеСеверная Македония круто прогрессирует в футболе. Ее секрет в разнообразии, но отношения с албанцами до сих пор непростые

Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи", "Галатасарай", "Парму" и "Дженоа". В возрасте 39 лет повесил бутсы на гвоздь.

Также сегодня празднует День рождения (36) словак Марек Хамшик, который много лет отдал итальянскому "Наполи".

По теме
yellow-arrow
Аль-Иттифак сообщил детали соглашения с капитаном Ливерпуля
yellow-arrow
Полцарства за Мбаппе, Ливерпуль остался без капитана и платный ВАР в УПЛ. Главные новости за 26 июля
yellow-arrow
Провал Днепра-1 в ЛЧ, новый тренер молодежки, Коноплянка поехал в Румынию. Главные новости за 25 июля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горан Пандев Марек Хамшик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде