Футбольный Бог Северной Македонии. Сегодня отмечает юбилей Горан Пандев
Ему исполняется 40 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Горан Пандев родился 27 июля 1983 года (Струмица, СР Македония, СФРЮ). Экс-форвард сборной Северной Македонии – рекордсмен своей национальной команды по количеству сыгранных матчей (122) и ее лучший бомбардир (38 голов).
Форвард является автором первого гола сборной Северной Македонии на чемпионатах Европы. После ЕВРО-2020 Пандев завершил карьеру в сборной. Футболист выступал за "Интер", "Лацио", "Наполи", "Галатасарай", "Парму" и "Дженоа". В возрасте 39 лет повесил бутсы на гвоздь.
4⃣0⃣ - Happy Birthday, Goran Pandev ????????????????????— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) July 27, 2023
???? in 2011: ???? #Pandev ???? #FCBayern ⚽️????????
#UCL | @Inter | @Inter_en | @Inter_br | @Inter_jp | @Inter_es pic.twitter.com/P1tV6Gx2CI
Также сегодня празднует День рождения (36) словак Марек Хамшик, который много лет отдал итальянскому "Наполи".
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