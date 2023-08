Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире

Роналду? Бензема? Мане? Канте? Не удивляйтесь, но их переходы здесь не главные. Прежде всего – политика.

Vision 2030 – это комплекс реформ, утвержденный Эр-Риядом еще в 2016 году. Их цели – уменьшение зависимости Саудовской Аравии от экспорта нефти, модернизация местного традиционного общества, усиление авторитета королевства на мировой арене.

Вдохновителем перемен является наследный принц Мохаммед ибн Салман, чье влияние настолько велико, что в 2017-м он арестовал 11 членов королевской семьи, и выпустил их на свободу только после выплат бешеных штрафов за коррупцию - до 6 млрд долларов.

Vision 2030 очень подробная. Так, расходы домашних хозяйств на культурные и развлекательные мероприятия к 2030 году планируется увеличить с 2,9% до 6%. Уровень безработицы должен упасть с 11,6% до 7%. Государственные доходы, не связанные с нефтью, планируется нарастить с 16 до 50% бюджета. Привлечение иностранных инвестиций стремятся увеличить с 3,8% до 5,7% ВВП, долю женщин в рабочей силе – с 22% до 30%.

И это не пустые разговоры – они воплощают это в жизнь. К примеру, доля женщин среди рабочих уже превысила 37%, а безработица упала до 8%.

Касательно несырьевых доходов бюджета, то здесь двигателем саудовцы выбрали туризм, и поскольку шариат им мешал, начался его фактический демонтаж. За последние годы женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно покидать страну, управлять автомобилем, ходить в спортзалы; неженатым парам позволили не просто посещать кафе, но и сидеть за одним столиком.

Сюда же – упрощение визового режима, разрешение не въезд иностранцам-геям. Также в 2018-м был снят 30-летний запрет на кинотеатры, и в первый же день по стране открылось 45 кинозалов.

Нужен престиж? Пожалуйста. Прямо сегодня в Джедде пройдут переговоры касательно мира в Украине. Безнадежные, конечно, но туда съедутся все мировые топы.

Таким образом, пока в Европе говорят о нарастающих футбольных аппетитах саудовцев, там происходят более масштабные вещи. Саудовская Аравия стремится стать одной из мировых держав. Трансферы звезд - лишь малая часть процесса, хотя и важная, ведь направлена одновременно на прирост туристов (кто не хочет посмотреть на Роналду?) и на собственного потребителя, который благодаря улучшению уровня жизни с каждым годом молодеет. Так, по последней переписи 65% населения Саудовской Аравии - это люди до 30 лет. Идеальная фанатская база.

А это учреждение, которое оплачивает трансформацию страны. Им руководит лично принц Мохаммед.

Фонд (PIF) стал известен массовой скупкой акций крупнейших мировых компаний, когда те были на дне в разгар пандемии. Uber, Nexon, Electronic Arts, Nintendo, Boeing, Meta, Citigroup, Disney, Bank of America, Berkshire Hathaway, Twitter, British Petroleum – и это далеко не полный список. Капитал в 650 млрд долларов дает простор для маневра.

Именно PIF профинансировал скандальную покупку "Ньюкасла" в 2021 году. Правила АПЛ вроде бы запрещают государствам владеть клубами, но, как обычно, деньги порешали.

Всего на реализацию Vision 2030 Фонд планирует потратить аж 7 трлн долларов, из которых на футбольную лигу выделены "скромные" 19,7 млрд – это примерно вдвое меньше, чем на киберспорт (37,8).

