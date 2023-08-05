Роналду, Бензема и Мане – лишь малая часть плана: как Саудовская Аравия ищет себе новое место в мире

Видение 2030

Роналду? Бензема? Мане? Канте? Не удивляйтесь, но их переходы здесь не главные. Прежде всего – политика.

Vision 2030 – это комплекс реформ, утвержденный Эр-Риядом еще в 2016 году. Их цели – уменьшение зависимости Саудовской Аравии от экспорта нефти, модернизация местного традиционного общества, усиление авторитета королевства на мировой арене.

Вдохновителем перемен является наследный принц Мохаммед ибн Салман, чье влияние настолько велико, что в 2017-м он арестовал 11 членов королевской семьи, и выпустил их на свободу только после выплат бешеных штрафов за коррупцию - до 6 млрд долларов.

"Наша цель – сильная, преуспевающая и стабильная Саудовская Аравия, – заявил он в 2016-м. – С исламом и умеренными методами. Основой успеха Саудовской Аравии станут умеренность, терпимость, совершенство, дисциплина и прозрачность".

Vision 2030 очень подробная. Так, расходы домашних хозяйств на культурные и развлекательные мероприятия к 2030 году планируется увеличить с 2,9% до 6%. Уровень безработицы должен упасть с 11,6% до 7%. Государственные доходы, не связанные с нефтью, планируется нарастить с 16 до 50% бюджета. Привлечение иностранных инвестиций стремятся увеличить с 3,8% до 5,7% ВВП, долю женщин в рабочей силе – с 22% до 30%.

И это не пустые разговоры – они воплощают это в жизнь. К примеру, доля женщин среди рабочих уже превысила 37%, а безработица упала до 8%.

Касательно несырьевых доходов бюджета, то здесь двигателем саудовцы выбрали туризм, и поскольку шариат им мешал, начался его фактический демонтаж. За последние годы женщины в Саудовской Аравии получили право самостоятельно покидать страну, управлять автомобилем, ходить в спортзалы; неженатым парам позволили не просто посещать кафе, но и сидеть за одним столиком.

Сюда же – упрощение визового режима, разрешение не въезд иностранцам-геям. Также в 2018-м был снят 30-летний запрет на кинотеатры, и в первый же день по стране открылось 45 кинозалов.

Нужен престиж? Пожалуйста. Прямо сегодня в Джедде пройдут переговоры касательно мира в Украине. Безнадежные, конечно, но туда съедутся все мировые топы.

Таким образом, пока в Европе говорят о нарастающих футбольных аппетитах саудовцев, там происходят более масштабные вещи. Саудовская Аравия стремится стать одной из мировых держав. Трансферы звезд - лишь малая часть процесса, хотя и важная, ведь направлена одновременно на прирост туристов (кто не хочет посмотреть на Роналду?) и на собственного потребителя, который благодаря улучшению уровня жизни с каждым годом молодеет. Так, по последней переписи 65% населения Саудовской Аравии - это люди до 30 лет. Идеальная фанатская база.

Суверенный инвестиционный фонд

А это учреждение, которое оплачивает трансформацию страны. Им руководит лично принц Мохаммед.

Фонд (PIF) стал известен массовой скупкой акций крупнейших мировых компаний, когда те были на дне в разгар пандемии. Uber, Nexon, Electronic Arts, Nintendo, Boeing, Meta, Citigroup, Disney, Bank of America, Berkshire Hathaway, Twitter, British Petroleum – и это далеко не полный список. Капитал в 650 млрд долларов дает простор для маневра.

Именно PIF профинансировал скандальную покупку "Ньюкасла" в 2021 году. Правила АПЛ вроде бы запрещают государствам владеть клубами, но, как обычно, деньги порешали.

Всего на реализацию Vision 2030 Фонд планирует потратить аж 7 трлн долларов, из которых на футбольную лигу выделены "скромные" 19,7 млрд – это примерно вдвое меньше, чем на киберспорт (37,8).

The launch of #Asfar is in line with the #PIFstrategy to unlock opportunities in the tourism sector and reinforce strategic partnership opportunities with the private sector, creating jobs and diversifying sources of income for the local economy in line with #SaudiVision2030. pic.twitter.com/WZw7cTjdeA — Public Investment Fund (@PIF_en) July 27, 2023

Да и не только эти два вида интересуют саудовцев. До конца текущего года в стране состоится семь крупных международных соревнований – чемпионат мира по тяжелой атлетике (сентябрь), всемирные игры боевых искусств (октябрь), тур мировых чемпионов по конному спорту (октябрь), этап кубка мира по гольфу (ноябрь), клубный чемпионат мира по гандболу (ноябрь), ФИБА 3х3 Мировой Тур (декабрь) и клубный чемпионат мира ФИФА (декабрь).

А дальше еще Суперкубок Испании по футболу, где зрителям почти гарантировано дополнительное Эль Класико.

Или вспомните, где проходил последний бой Александра Усика против Энтони Джошуа. Джедда! И там же хотят организовать встречу Джошуа - Уайлдер.

То есть, Саудовская Аравия вкладывает безумные деньги в то, чтобы о ней говорили, ее посещали и воспринимали как новый мировой центр развлечений. Такая репутация должна прийти на смену статусу наиболее закрытого государства Ближнего Востока, куда женщине лучше не потыкаться, а то еще побьют камнями.

Топ-10 футбольных лиг мира

Это амбициозная цель саудовцев в футболе. Для контекста сейчас они на 27-м месте в рейтинге.

Чтобы это улучшить, PIF взял шефство над четырьмя клубами, и именно их трансферы мы обсуждаем последние месяцы.

Так, "Аль-Наср" уже подписал Роналду, Мане, Брозовича, Теллеса и Секу Фофана. "Аль-Иттихад" привез в пустыню Бензема, Канте, Фабиньо и Жоту. "Аль-Ахли" усилился Марезом, Эдуаром Менди, Сен-Максименом и Фирмино. "Аль-Хиляль", в свою очередь, отхватил Малкома, Рубена Невеша, Милинковича-Савича и Кулибали.

При этом в саудовской элите 18 клубов, и остальные такого рода трансферы себе позволить не могут, что разочаровывает их фанатов – например, "Аль-Шабаба":

"Я расстроен, ведь "Аль-Ахли" был во втором дивизионе в прошлом сезоне, а мы финишировали четвертыми и хорошо выступили в Азии", - говорит болельщик Абдулазиз Хавсави. "Возможно, они хотели две команды из Эр-Рияда и две из Джидды, чтобы получить дерби, поэтому нам придется со стороны смотреть, что из этого получится. Это большие перемены для лиги".

Абдулазиз прав – конкурировать с Топ-4 остальные не смогут. Разве что "Аль-Иттифак", который за деньги Arabian Petroleum пригласил Хендерсона, Мусу Дембеле и Стиви Джи на пост тренера.

Также известно, что другой нефтяной гигант Saudi Aramco взялся за "Аль-Кадисию", но пока та выступает во втором дивизионе. Не спешат.

Интересно, что переход грандов под контроль PIF и некоторых госкомпаний в Саудовской Аравии называют "приватизацией", ведь раньше они финансировались напрямую из бюджета. Разница довольно неочевидна; разве что в фонде не только платят, но и требуют. Например, поставлена цель к 2030-му нарастить годовую выручку лиги с нынешних 120 млн до 480 млн. Стоимость лиги за тот же период должна вырасти с 800 млн до 2,14 млрд долларов.

"В прошлом государство активно участвовало в жизни футбольных клубов, особенно по списанию долгов", - говорит Саймон Чедвик, профессор спортивной и геополитической экономики в бизнес-школе SKEMA. – Теперь они пытаются превратить эти организации из бюджетных в более бизнесовые".

Удастся ли? Не факт. После прихода Роналду саудовскую лигу стали показывать в 36 новых странах – и это круто. В то же время сборная Саудовской Аравии последний раз выигрывала Кубок Азии еще в 1996 году – и это проблема. Пускай шейхи и разрешили 8 легионеров в старте, качество местных игроков все равно имеет значение.

Saudi Arabian clubs have spent around £230 million this summer. ????????



The Premier League has spent around 1.2 billion this summer. ???????????????????????????? @SkyKaveh says perspective is needed when talking about Saudi Arabia in the transfer market. ???? pic.twitter.com/wxpQ5p8nt0 — Football Daily (@footballdaily) July 28, 2023

Опасности для Европы нет

Массовый переезд именитых игроков в Саудовскую Аравию не раз сравнивали с суперзвездными проектами прошлого. Но это все зря.

Колумбийцы в 50-х воровали футболистов, не платя за них ни копейки, за что и были наказаны. Китайцы, в свою очередь, конкурировали с европейцами за топов в расцвете сил, как Оскар, Рамирес, Карраско или Алекс Тейшейра.

Саудовцы и близко не так агрессивны. Их сейчас интересуют явные пенсионеры (Роналду, Бензема), не достигшие топ-клубов и разочаровавшиеся середняки (Милинкович-Савич, Дембеле, Рубен Невеш), а также единоверцы, уже достаточно наигравшиеся в Европе (Марез, Мане, Кулибали).

"Для игроков-мусульман, которые приближаются к закату карьеры и уже завели семьи с детьми, возможность пожить в мусульманской стране привлекательна", - констатирует Мостафа Мохамед, египетский журналист из Middle East Eye. Он уверен, что вскоре в Эр-Рияд прилетит и Салах.

В последнее время из-за этого много слез и даже паники в СМИ, но давайте честно – вы верите, что 33-летний Хендерсон и почти 30-летний Фабиньо способны вернуть "Ливерпулю" Кубок чемпионов? Или не насмотрелись на безнадежного Бензема в матчах с "Ман Сити"? Или вам мало скандалов с Мане в "Баварии"?

Все эти игроки – прошлое. В лучшем случае они бы держали уровень, в худшем – деградировали, но ни при каких обстоятельствах они уже не могут прогрессировать. А вот молодежь, которая займет их места, может и будет.

Да и компенсации у саудовцев солидные – грех обижаться. 25 млн за Фофана, 40 млн за Милинковича-Савича, 55 млн за Невеша - это выше рыночных цен и хорошее подспорье в преодолении FFP.

У Европы появится смысл переживать, когда в Саудовскую Аравию поедет молодежь в расцвете сил, но, как видим на примерах Мбаппе и Бруну Фернандеша, до этого очень далеко. Карьерный рост не купишь ни за какие деньги, а тут саудовцам предложить нечего. Глобально они остаются той же пенсионерской лигой, что и 10, и 20 лет назад – хорошее место, чтобы заработать напоследок деньжат. Благодаря Vision 2030 этих деньжат стало больше, а трансферы приобрели системность, однако суть неизменна.

И это, кстати, тоже важная часть плана, ведь принц Мохаммед не собирается ломать мировой порядок – он стремится лишь скорректировать место в нем своей страны. Раньше она была в тени, теперь ее подсветят.

Тем временем Мбаппе, Холанд и Винисиус продолжат забивать в Европе; за это можете нисколько не переживать.