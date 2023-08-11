37-летний Мбокани продолжит карьеру в Армении
Конголезец еще поиграет
Экс-форвард "Динамо", 37-летний Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Армении.
Как сообщают местные СМИ, конголезец подпишет контракт с ереванским клубом "Ноа", который по итогам минувшего сезона финишировал восьмым в армянской Премьер-лиге.
В "Ноа" Мбокани перейдет на правах свободного агента, после своего ухода из бельгийского клуба "Васланд-Беверен".
В рядах "Васланд-Беверен" Мбокани в сезоне-2022/23 играл во втором по силе дивизионе бельгийского чемпионата, и отличился 16 голами и 8 ассистами в 24 поединках.
Напомним, что Мбокани является одним из самым дорогим футболистов в истории "Динамо". Летом 2013-го "бело-синие" заплатили за игрока "Андерлехту" 11 миллионов евро.
????????— Arménie Football (@ArmenieFootball) August 11, 2023
Un grand attaquant se dirige vers l'Arménie !
L'attaquant Dieumerci Mbokani ???????? va continuer sa carrière au FC Noah ???????? !
Il est passé par des clubs comme Anderlecht ????????, Monaco ????????, Wolfsburg ????????, le Dynamo Kiev ????????, Norwich ????????????????????????????... pic.twitter.com/B8vm3ck2VT
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