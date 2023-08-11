37-летний Мбокани продолжит карьеру в Армении

Экс-форвард "Динамо", 37-летний Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в чемпионате Армении.

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Как сообщают местные СМИ, конголезец подпишет контракт с ереванским клубом "Ноа", который по итогам минувшего сезона финишировал восьмым в армянской Премьер-лиге.

В "Ноа" Мбокани перейдет на правах свободного агента, после своего ухода из бельгийского клуба "Васланд-Беверен".

В рядах "Васланд-Беверен" Мбокани в сезоне-2022/23 играл во втором по силе дивизионе бельгийского чемпионата, и отличился 16 голами и 8 ассистами в 24 поединках.

Напомним, что Мбокани является одним из самым дорогим футболистов в истории "Динамо". Летом 2013-го "бело-синие" заплатили за игрока "Андерлехту" 11 миллионов евро.