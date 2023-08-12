У Фирмино хет-трик в дебютном матче за Аль-Ахли
Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN
"Аль-Ахли" обыграл "Аль-Хазем" (3:1) в первом туре саудовской лиги. Все три гола хозяев забил Роберто Фирмино.
Это был дебютный матч за "Аль-Ахли" для Фирмино. Одну голевую передачу на него отдал ещё один дебютант – Рияд Марез.
В матче также дебютировали и другие летние новички: Эдуар Менди, Рожер Ибаньес, Франк Кессье и Аллан Сен-Максимен.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Первая лига. Арбитр помогает Карпатам, победа бузовской Нивы
- "Оно все накапливалось". Экс-форвард Динамо назвал причины завершения карьеры
- Убийство фаната в ЛЧ, трофей Барселоны, сборная осталась без тренера. Главные новости за 8 августа
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн