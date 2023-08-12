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У Фирмино хет-трик в дебютном матче за Аль-Ахли

Общие новости
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У Фирмино хет-трик в дебютном матче за Аль-Ахли

Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN

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"Аль-Ахли" обыграл "Аль-Хазем" (3:1) в первом туре саудовской лиги. Все три гола хозяев забил Роберто Фирмино.

Это был дебютный матч за "Аль-Ахли" для Фирмино. Одну голевую передачу на него отдал ещё один дебютант – Рияд Марез.

В матче также дебютировали и другие летние новички: Эдуар Менди, Рожер Ибаньес, Франк Кессье и Аллан Сен-Максимен.

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В статье: Роберто Фирмино Аль-Ахли (Джидда)
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