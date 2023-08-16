Одиннадцатиметровый фарс. Как педант с острова Таити велел шесть раз перебить пенальти

Как известно заработанный пенальти – это еще далеко не гол. Конечно, в большинстве случаев 11-метровый удар удается реализовать. Бывает, правда, и так, что это происходит не с первой и даже не со второй попытки. Но события, произошедшие 19 лет назад, иначе как пенальтийным фарсом назвать трудно: игроку пришлось перебивать 11-метровый 6 (!) раз подряд.

Матч Сербия и Черногория – Тунис, проходивший 17 августа 2004 года в рамках Олимпийского футбольного турнира на Летних Играх в Афинах, имел все шансы остаться почти незамеченным. Ведь для обеих команд-участниц он был простой формальностью: к последнему туру группового этапа соперники уже потеряли шансы на выход в четвертьфинал. Однако, всем известно, какое значение имеет роль личности в истории. Рядовая, казалось бы, встреча засверкала яркими красками благодаря экстравагантному арбитру с острова Таити по имени Чарльз Арииотима, которому на линиях помогали представители не менее экзотических государств Океании – Вануату и Островов Кука. А все благодаря тому, что на Олимпиаде -2004 ФИФА продолжила заложенную чуть ранее традицию: приглашать для обслуживания матчей серьезных турниров арбитров из "нефутбольных" стран.

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Впрочем, не географическая принадлежность красит человека, а его поступки. На исходе 78-й минуты поединка, проходившего на стадионе «Пампелопоннисиако» в Патрах, при счете 1:1 защитник сербов Боян Незири, в ту пору выступавший за донецкий "Металлург", нарушил правила в своей штрафной, и арбитр назначил пенальти в ворота европейцев. Реализовать его вызвался лидер магрибцев Мохамед Жедиди, незадолго до того в составе своей национальной сборной ставший победителем Кубка Африканских наций, и уверенно справился с задачей. Он уже готов был оказаться в объятиях партнеров, но Арииотима попросил перебить, поскольку, по его мнению, кто-то из тунисцев вбежал в штрафную до удара. Жедиди точно пробил пенальти еще раз, и вновь арбитр не дал североафриканцам порадоваться – отменил взятие ворот под тем же предлогом.

Третья попытка – мяч опять в сетке, но история повторилась. Гол снова не был засчитан из-за все того же появления другого игрока в штрафной до удара. Причем, на этот раз рефери даже показал желтую карточку тунисцу Кариму Хагуи, наказав того за очередной фальстарт. После такого зрители на трибунах начали смеяться, а игроки и тренеры занервничали, не понимая, что происходит.

Четвертый удар с "точки" вратарь балканцев Никола Милоевич парировал. При этом в момент пробития пенальти посторонних игроков в штрафной не было. Конец спектакля? Не дождетесь! Поднятый флажок лайнсмена просигнализировал о том, что голкипер раньше времени покинул линию ворот. И Арииотима в очередной раз указал на 11-метовую отметку: "Повторить!".

При пятом ударе Милоевич вновь отразил мяч, а Жадиди головой добил его в сетку. Однако, по мнению судьи, на каком-то этапе этого "дубля" тоже были нарушены правила. Уже даже не понятно, кем и когда именно. Но установление мирового рекорда по перебитию 11-метровых тем не менее продолжилось! Черта была подведена, когда сохранивший хладнокровие Жедиди исполнил пенальти в шестой раз, на силу пробив по центру, в то время как голкипер завалился в левый угол. На табло светилось 82:08 – с момента назначения первого пенальти прошло более четырех минут. Обернувшись, Жедиди с тревогой посмотрел на судью-буквоеда. А тот, посчитав, что пенальти, наконец, исполнен в строгом соответствии с правилами, засчитал гол и спокойно побежал к центральному кругу. Удивительно, но после такой нервотрепки соперники в оставшееся до финального свистка время успели еще обменяться голами – итоговая победа Туниса 3:2.