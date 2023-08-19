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Аль-Наср проиграл два стартовых матча нового чемпионата. Роналду сыграл в одном из них

Общие новости
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Сезон начался с качелей

Аль-Наср проиграл два стартовых матча нового чемпионата. Роналду сыграл в одном из них

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Аль-Наср" Криштиану Роналду одержал победу в арабской Лиге чемпионов, однако во внутреннем чемпионате дела не пошли с самого начала сезона.

В минувший понедельник команда уступила "Аль-Эттифаку" Стивена Джеррарда со счетом 1:2, забив первой на четвертой минуте (отличился Садио Мане). Вчера "Аль-Наср" проиграл "Аль-Таавону" 0:2 на домашнем поле.

Криштиану Роналду и Марсело Брозович сыграли по 90 минут как раз во вчерашнем поединке. В то же время Садио Мане принял участие в обеих встречах.

Добавим, что "Аль-Наср" тренирует бывший наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

Следующий матч команда Роналду сыграет 22 августа против "Аль-Ахли Дубай" в рамках квалификации Лиги чемпионов Азии. Во внутреннем чемпионате следующим соперником станет "Аль-Фатех".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане Аль-Иттифак (Даммам)
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