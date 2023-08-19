Аль-Наср проиграл два стартовых матча нового чемпионата. Роналду сыграл в одном из них
Сезон начался с качелей
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Недавно "Аль-Наср" Криштиану Роналду одержал победу в арабской Лиге чемпионов, однако во внутреннем чемпионате дела не пошли с самого начала сезона.
В минувший понедельник команда уступила "Аль-Эттифаку" Стивена Джеррарда со счетом 1:2, забив первой на четвертой минуте (отличился Садио Мане). Вчера "Аль-Наср" проиграл "Аль-Таавону" 0:2 на домашнем поле.
Криштиану Роналду и Марсело Брозович сыграли по 90 минут как раз во вчерашнем поединке. В то же время Садио Мане принял участие в обеих встречах.
Добавим, что "Аль-Наср" тренирует бывший наставник "Шахтера" Луиш Каштру.
Следующий матч команда Роналду сыграет 22 августа против "Аль-Ахли Дубай" в рамках квалификации Лиги чемпионов Азии. Во внутреннем чемпионате следующим соперником станет "Аль-Фатех".
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