Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС
Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро
фото - Getty Images
Форвард "Интер Майами" Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt.
Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник "Атланты" Тьяго Альмада (27 миллионов), третье Себастьян Дриусси, выступающий за "Остин" (15 миллионов).
Месси перешел в "Интер Майами" летом этого года. Он провел за команду 7 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 1 результативную передачу.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Популярное сейчас
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды
- РФ ударила по Украине ночью: есть попадание в нескольких регионах. Работала ПВО
- На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн