Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt.

Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник "Атланты" Тьяго Альмада (27 миллионов), третье Себастьян Дриусси, выступающий за "Остин" (15 миллионов).

Месси перешел в "Интер Майами" летом этого года. Он провел за команду 7 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 1 результативную передачу.