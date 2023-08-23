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Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

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Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро

Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Форвард "Интер Майами" Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых дорогих игроков МЛС по данным портала Transfermarkt.

Стоимость 36-летнего аргентинца оценивается в 35 миллионов евро. Второе место занял полузащитник "Атланты" Тьяго Альмада (27 миллионов), третье Себастьян Дриусси, выступающий за "Остин" (15 миллионов).

Месси перешел в "Интер Майами" летом этого года. Он провел за команду 7 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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В статье: Лионель Месси МЛС
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Источник:
transfermarkt

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