Роналду отправится в Душанбе, Неймар - в Мумбаи и Навбахор, Бензема - в Багдад. Состоялась жеребьека ЛЧ АФК
Настощая Лига чемпионов для экс-звезд европеского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine
В европейских футбольных кругах появились разговоры о возможном включении одного из клубов Саудовской Про Лиги в европейскую ЛЧ в недалеком будущем, но пока представители амбициозной лиги из Ближнего Востока продолжают участвовать в Лиге чемпионов АФК.
Сегодня Азиатская футбольная конфедерация провела жеребьевку группового раунда самого перстижного клубного соревнования Азии.
Так, "Аль-Хиляль" Неймара, Невеша, Кулибали и Милинкович-Савича оказался в одной группе с индийским "Мумбаи Сити", иранским "Нассанджи Мазандаран" и узбекским "Навбахором". "Аль-Наср" Роналду, Мане и Лапорта будеть играть с таджиским "Истиклолом", иранским "Персеполисом" и катарским "Аль-Духаилем". Чемпион Саудовской Про Лиги "Аль-Иттихад" с Бензема, Фабиньо и Канте получил в соперники иракский клуб "Нади Аль-Кува Аль-Джавия", иранский "Сепахан" и узбекский "АГМК" из города Алмалык. Матчи начнутся 18-20 сентября.
Полные результаты жеребьевки:
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✅ The 2023/24 #ACL Group Stage is set. Which match are you looking forward to see the most? pic.twitter.com/yOQDF0E1yJ
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