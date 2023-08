Роналду отправится в Душанбе, Неймар - в Мумбаи и Навбахор, Бензема - в Багдад. Состоялась жеребьека ЛЧ АФК

В европейских футбольных кругах появились разговоры о возможном включении одного из клубов Саудовской Про Лиги в европейскую ЛЧ в недалеком будущем, но пока представители амбициозной лиги из Ближнего Востока продолжают участвовать в Лиге чемпионов АФК.

Сегодня Азиатская футбольная конфедерация провела жеребьевку группового раунда самого перстижного клубного соревнования Азии.

Так, "Аль-Хиляль" Неймара, Невеша, Кулибали и Милинкович-Савича оказался в одной группе с индийским "Мумбаи Сити", иранским "Нассанджи Мазандаран" и узбекским "Навбахором". "Аль-Наср" Роналду, Мане и Лапорта будеть играть с таджиским "Истиклолом", иранским "Персеполисом" и катарским "Аль-Духаилем". Чемпион Саудовской Про Лиги "Аль-Иттихад" с Бензема, Фабиньо и Канте получил в соперники иракский клуб "Нади Аль-Кува Аль-Джавия", иранский "Сепахан" и узбекский "АГМК" из города Алмалык. Матчи начнутся 18-20 сентября.

Полные результаты жеребьевки:

