Гол Бензема принес Аль-Иттихаду победу

"Аль-Иттихад" обыграл "Эр-Рияд" в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии - 4:0.

Счет в игре на 17-й минуте открыл форварда Карим Бензема. Дубль в игре оформил Абдерразак Хамдалла, еще один гол на счету Салеха Аль-Амри.

Экс-игрок "Реала" проводит 7-й матч за "Аль-Иттихад" во всех турнирах. За этот период он забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

В одной команде с Бензема также выступают: Фабиньо, Канте, Жота.

"Аль-Иттихад" набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится с "Аль-Вехдом".