Коутиньо согласовал контракт с Аль-Духаилем

Хавбек "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо договорился об условиях личного контракта с катарским клубом "Аль-Духаиль", сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, переговоры между клубами еще продолжаются, потому что "Астон Вилла" пока не "дает зеленый свет" на переход 31-летнего бразильского полузащитника. Отметим, контракт Коутиньо с "Астон Виллой" истекает летом 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне Филиппе Коутиньо провел за клуб из Бирмингема 22 матча и забил один гол.