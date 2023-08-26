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Коутиньо согласовал контракт с Аль-Духаилем

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"Астон Вилла" все еще не дает добро на переход

Коутиньо согласовал контракт с Аль-Духаилем

Фото: The Independent

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Хавбек "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо договорился об условиях личного контракта с катарским клубом "Аль-Духаиль", сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, переговоры между клубами еще продолжаются, потому что "Астон Вилла" пока не "дает зеленый свет" на переход 31-летнего бразильского полузащитника. Отметим, контракт Коутиньо с "Астон Виллой" истекает летом 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне Филиппе Коутиньо провел за клуб из Бирмингема 22 матча и забил один гол.

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В статье: Филиппе Коутиньо Аль-Духайль
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Источник:
Fabrizio Romano

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