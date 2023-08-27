Официально: Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии.

Федерация футбола Саудовской Аравии объявила, что новым главным тренером национальной сборной страны стал Роберто Манчини.

Официальных деталей контракта пока нет. Однако ранее СМИ сообщали, что итальянский специалист подпишет соглашение на три года, а заработная плата Роберто составит 20 миллионов евро.

Предыдущим местом работы 58-летнего наставника была сборная Италии. Напомним, 13 августа Манчини подал в отставку с поста тренера "Скуадра Адзурры".

С итальянской сборной Роберто побеждал на чемпионате Европы 2020, а также провалил отбор на мундиаль в Катаре.