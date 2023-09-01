Был хрустальным в Динамо, но стал легендой Австралии. Где пропадал Милош Нинкович

Недавно 38-летний серб объявил о завершении карьеры. Если вы за ним не следили, то вы наверняка удивились, что один из любимцев "Динамо" провел выдающийся отрезок - настолько, что вошел в заокеанскую историю. Рассказываем, как это вышло.

Нинкович оказался ненужным "Динамо", дошел до финала кубка Франции и в еврокубках пересекся с "Черноморцем"

Кто-то может удивиться – Нинкович попал в "Динамо" еще в 2003-м и посвятил клубу почти десять лет. В то же время статистика скромновата - всего 168 матчей, за которые было забито 15 голов и отдано 16 ассистов. Причина лежит на поверхности – универсал частенько ломался, особенно в начале пребывания в Киеве. Где-то не везло, где-то из-за грубости, повлияло нарушение режима, о чем Милош лично признался. Словом, могло быть значительно лучше, если бы не регулярное посещение лазарета.

Впрочем, никто не мог упрекнуть Нинковича, когда тот находился прямо на поле. Будучи плеймейкером, серб вынужденно располагался ниже, но все равно приносил пользу. Трудно вспомнить какой-то конкретный перформанс, однако грех отвергать результативные действия, без которых "Динамо", возможно, не досчиталось бы нескольких ценных очков.

Готовность залатать тактическую дыру, выполнить черновую работу, подстраховать партнера – ценные черты. Впрочем, зимой 2013-го отношения испортились – за шесть месяцев до завершения трудового договора Милош надеялся перебраться в "Црвену Звезду", но свое "нет" сказал Игорь Суркис. Французский "Эвиан" предложил 500 тысяч евро, поэтому Нинкович в итоге присоединился к Бетао.

Во многом это была поездка в один конец – после 9 трофеев, добытых в столице Украины, игрок принял новый вызов. Надо сказать, что шесть месяцев показались продуктивными – Милош хоть и представлял цвета откровенного борца за выживание, однако отличился 2 мячами и 3 передачами. Причем поразил ворота "Лорьяна" в полуфинале кубка Франции - заложил фундамент убедительной виктории со счетом 4:0. А вот на решающую дуэль сил не хватило - "Бордо" дожал соперника 3:2.

Летом 2013-го Нинкович перешел в вожделенную "Црвену Звезду", однако соответствующий союз себя не оправдал в длительной перспективе. Имея на руках годовой контракт, Милош зарабатывал солидные 280 тысяч евро с последующим ростом до 350 тысяч, но эти суммы обсуждались, если красно-белые как можно лучше зарекомендуют себя на международной арене.

Исландская "Вестманнаэйя" осталась позади, однако дальше в квалификации Лиги Европы выпал одесский "Черноморец". Ничего путного не получилось – Роман Григорчук торжествовал 3:1, после чего важность Нинковича уменьшилась в разы. Парень выиграл первенство Сербии ("Партизан" отстал на одно очко), однако на этом была поставлена логическая точка.

В 2014-м Милош вернулся в "Эвиан", но положительного эффекта не достиг - 1028 минут и бесславное понижение "крестоносцев" в Лигу 2. Надо было думать, куда двигаться дальше, и наш герой остановился на прославленном варианте.

Нинкович взял номер культового футболиста и оправдал присутствие в "Сиднее"

Нинкович не собирался пересекать океан, но вряд ли теперь сожалеет о своем решении. "Сидней" воспринимался не последней силой Австралии, соревновался за высокие места и для реализации целей придирчиво следил за легионерами. За именами далеко не нужно идти – например, в середине нулевых в команду попал Дуайт Йорк. Событие незаурядное, но еще больший фурор возник, когда прибыл Алессандро Дель Пьеро – Австралии не удалось превратиться в условную Саудовскую Аравию, куда сейчас съезжаются звезды планетарного масштаба, однако новость прогнозируемо всколыхнула масс-медиа.

Итальянцу не удалось получить хоть какой-то кубок, но что тут греха таить - когда легендарный нападающий согласился на переезд в Индию, то встал вопрос, кто получит культовую "десятку". Как вы уже догадались, номер достался Нинковичу.

Появление Милоша произвело положительный эффект – во-первых, не ушел соотечественник Милош Димитриевич, считавшийся одним из лидеров раздевалки. Во-вторых, Грэм Арнольд впоследствии решил опробовать функционал новичка на максимум и расположил его, как положено, на позиции атакующего полузащитника. В-третьих, сам Нинкович пообещал – сделает все, чтобы "Сидней" качественно спрогрессировал.

"Я готов показать в Австралии все, на что способен. Надеюсь, я смогу принести пользу Сиднею и выиграть с ним немало трофеев", - заверил серб. Мужчина сказал – мужчина сделал.

Безусловно, можно спорить по поводу уровня, который прослеживается в А-Лиге. Тем не менее, не следует отвергать ее привлекательность – первенство непрерывно развивается, собрало определенное количество ценителей, транслируется во многих частях света. Нинкович увидел перед собой амбициозный проект, который со своей стороны подтвердил готовность поставить именно на него - по разным оценкам у футболиста была зарплата в 1 миллион долларов в год, что для Австралии на грани космоса. Со временем сумма уменьшалась (всё-таки карьера двигалась к логическому завершению), впрочем, 300-200 тысяч долларов – тоже непоследние средства. Что самое важное, полностью оправданы.

"Сидней" провел жалкую кампанию 2015/16 (7 место из 10 общих), однако пресса сжалилась только над Милошем - полузащитник стартовал с цифрой 5+1, но был вездесущ и словно, как некая клейкая субстанция, удерживал игровой рисунок. Трудолюбие привлекло внимание арабов - в почти 32 Нинкович мог заработать в восемь раз больше, однако австралийцы оказались убедительнее, чем катарцы. И тут произошел прорыв.

"В первый сезон, когда я пришел, было тяжело. Новая страна, новая лига, новая жизнь. Потребовалось время. К тому же в начале я много играл слева, а теперь десяткой". Это так Нинкович объяснил журналистам потрясающую форму - за розыгрыш 2016/17 он забил 9 голов и оформил 11 ассистов, которые помогли "Сиднею" не просто добавить в классе, а выиграть третью чемпионскую медаль в собственной истории.

"Небесно-голубые" финишировали первыми в основной части турнира и вихрем пронеслись по проходящей по принципу плей-офф финальной серии против "Мельбурн Сити", где как раз решалась судьба национального золота, Милош вышел в серии послематчевых пенальти и своим ударом констатировал победу . Неудивительно, что по окончании сезона серб был признан лучшим в А-Лиге.

Можно сказать, что Нинкович снял с "Сидней" психологическое бремя - клуб ждал судьбоносного момента семь лет, воплотил его в жизнь, перезагрузился и двинулся дальше. На волне успеха были зафиксированы новые достижения - кубок Австралии и еще одно чемпионство, после чего появилось популярное мнение, что "Милош является лучшим, что случилось с австралийским футболом" и "дал Австралии больше, чем Дель Пьеро". Серьезные комплименты, поощренные экспертным мнением и лояльностью болельщиков.

В 2019-2020 годах производительность исполнителя, к сожалению, снизилась. Есть объяснение – ковид, травматичность лодыжки и смены на тренерском мостике. Стив Корика, новоиспеченный менеджер, отказался от ряда легионеров, на которых был заложен фундамент игры, поэтому Нинкович фактически остался единственным иностранцем.

В дальнейшем этот нюанс вызвал серьезный спор – Корика, желая подписать легионеров "под себя", убеждал Милоша принять австралийское гражданство, чтобы войти в правила лимита. Вспыхнул конфликт - серб оказался на скамейке запасных и потом признался, что ему желали завершения карьеры, если не будет проведена процедура: "Я чувствовал неуважение, мне было очень плохо, что моя карьера будет зависеть от того, получу ли я гражданство или нет. Если нет - то должен идти на пенсию".

В июне 2022-го споры достигли апогея - Нинкович не стерпел и сообщил, что идет. "Сидней" пытался найти какой-то компромисс, но все потуги оценивались как очень хилые – все равно "проблема", на которую давил Корика, никуда не исчезла. После 213 матчей, 7 титулов и признания болельщиками Милош хлопнул дверью, но не для того, чтобы попрощаться с профессиональным спортом.

Нинкович напоследок вызвал невероятный скандал

Казалось бы, какая мотивация – продолжать выступления в 37? Отвечаем: месть. Нинкович пожал руку "Вестерн Сидней Уондерерз" - принципиальному сопернику предыдущей команды - и жил мыслями о дерби, запланированном на ноябрь 2022-го. Огня добавлял тот факт, что незадолго до очной встречи Милош решился на принятие гражданства - ожидаемо разгорелся скандал.

"Сидней" воспользовался ситуацией и развернул широкую кампанию - назвал бывшего лидера предателем, предложил обменять старые футболки на сверток с конфетами, или же сдать обратно за символические 10 долларов. Серб ошалел от такого жеста: "Я провел здесь семь лет, выиграл ряд трофеев и считал (да и считаю), что заслужил больше уважения. Болельщики реагируют, как хотят, но моя цель - помочь нынешним товарищам по команде".

"Этот клуб дал мне шанс на один год заниматься тем, что я люблю и я отдам все, что имею, чтобы сделать что-то величественное в этом сезоне". Если немного отойти в сторону, то прогноз Милоша сбылся, по крайней мере, в основной таблице - "Уондерерз" набрал 41 очко и занял четвертую строчку, у "Сиднея" - на 3 пункта меньше.Стоило бы пошутить о злой иронии судьбы, однако потом в плей-офф, где эмоции заметно утихли, дальше прошел "Сидней" (2:1).

Но мы возвращаемся к ноябрьским событиям, где все лилось через край - на предматчевой пресс-конференции Корика развлекался, как мог, и прямо напомнил, что его экс-подопечный враг. Милош был более тактичен: "Я был большой частью успеха клуба, участвовал в гранд-финалах и сохраню награды на всю жизнь".

Обидно, что сам поединок не стал таким, чтобы после можно было хвататься за голову - "путешественники" уступили 0:1. Ничего-ничего - во втором круге, в марте Нинкович реабилитировался, отдал 2 ассиста и отпраздновал 4:0. Хороший штрих, подтверждающий актуальность полузащитника даже в таком откровенно пенсионном возрасте.

Если подвести итог, то Милош провел отличную карьеру – просто мы не слишком за ней следили в силу того, что Австралия для нас далека и все еще экзотическая. Но поверьте, такое не грех поведать внукам на старости.