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Катарская футбольная федерация объявила о проведении спарринга со сборной России

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В ближайшую международную паузу

Катарская футбольная федерация объявила о проведении спарринга со сборной России

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Катар проведет товарищеский матч со сборной России 12 сентября. Об этом сообщила катарская футбольная федерация.

Поединок состоится в городе Эль-Вакра на стадионе “Эль-Джануб”. Именно на этой арене проходили матчи ЧМ-2022, в том числе встречи группового этапа и матч 1/8 финала Япония – Хорватия.

Ранее сообщалось, что РФ также запланировала два матча с олимпийской сборной Египта.

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ не имеет доступа к официальным соревнованиям. С того момента сборная террористов провела пять спаррингов: против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака.

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В статье: Россия Катар
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Источник:
Твіттер КФФ

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