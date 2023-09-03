Катарская футбольная федерация объявила о проведении спарринга со сборной России
В ближайшую международную паузу
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Катар проведет товарищеский матч со сборной России 12 сентября. Об этом сообщила катарская футбольная федерация.
Поединок состоится в городе Эль-Вакра на стадионе “Эль-Джануб”. Именно на этой арене проходили матчи ЧМ-2022, в том числе встречи группового этапа и матч 1/8 финала Япония – Хорватия.
Ранее сообщалось, что РФ также запланировала два матча с олимпийской сборной Египта.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ не имеет доступа к официальным соревнованиям. С того момента сборная террористов провела пять спаррингов: против Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана и Ирака.
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