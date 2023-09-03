Концерн Ред Булл заблокировал возможность своего клуба продать игрока в ЦСКА из-за войны России против Украины
Однако в первую очередь стоят экономические причины
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Австрийский концерн "Ред Булл" не разрешил своему подопечному клубу "Брагантино" (Бразилия) продать футболиста в московский ЦСКА. Об этом сообщает Globo.
Компания наложила вето на переговоры о трансфере левого защитника Жуниньо Капишабы. ЦСКА готов был заплатить 5,5 миллиона евро.
Основной причиной такого решения стали международные санкции, нависшие над Россией из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Переговоры были прекращены из-за юридических ограничений потенциального соглашения.
“Брагантино” отказался от комментариев этого инцидента.
Интересно, что Жуниньо даже успел попрощаться со своими партнерами по команде в начале этой недели. Он уже готов был присоединиться к московскому клубу.
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