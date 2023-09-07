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Куман: в Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что Реалу благосклонны больше, чем Барселоне

Общие новости
(1 голосов)

Тренер сборной Нидерландов вспомнил свой период в Барселоне

Куман: в Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что Реалу благосклонны больше, чем Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роналд Куман вспомнил отношение к "Барселоне" и "Реалу" после слов Луи ван Гала.

Ранее бывший главный тренер сборной Нидерландов заявил, что победа Аргентины на ЧМ-2022 могла быть спланирована. Нынешний главный тренер отреагировал на комментарии коллеги.

"Я бы такого не сказал, но нужно уважать любое мнение. В Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что "Реалу" благосклонны больше, чем "Барселоне", но доказать это невозможно, поэтому лучше об этом не говорить", - отметил Куман.

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В статье: Луи Ван Гал Рональд Куман
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
07.09.2023 в 09:12
Да так и есть
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